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    Sky Sports: Дания может отказаться от проведения Евро-2020 из-за этапа «Тур де Франс»

    Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер заявил, что существует вероятность, что датчане откажутся от проведения матчей финального турнира Евро-2020.

    Чемпионат Европы перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.

    В эти же сроки в Дании намечена веломногодневка «Тур де Франс».

    «Вероятность проведения матчей – 50 на 50. DBU готов провести четыре матча Евро летом 2021 года, но не сможет это сделать без помощи наших партнеров.

    Я буду уверен только тогда, когда у нас будет окончательное соглашение», – заявил чиновник.

    • До 30 апреля все страны-организаторы должны подтвердить, смогут ли они провести матчи Евро в своих странах.
    • В Копенгагене запланировано проведение заключительного матча группового этапа Дания – Россия.

    Источник: Sky Sports

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