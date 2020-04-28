Sky Sports: Дания может отказаться от проведения Евро-2020 из-за этапа «Тур де Франс»

Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер допустил, что датчане откажутся от проведения матчей финального турнира Евро-2020.
Чемпионат Европы перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
В эти же сроки в Дании намечена веломногодневка «Тур де Франс».
«Вероятность проведения матчей – 50 на 50. DBU готов провести четыре матча Евро летом 2021 года, но не сможет это сделать без помощи наших партнеров.
Я буду уверен только тогда, когда у нас будет окончательное соглашение», – заявил чиновник.
- До 30 апреля все страны-организаторы должны подтвердить, смогут ли они провести матчи Евро в своих странах.
- В Копенгагене запланировано проведение заключительного матча группового этапа Дания – Россия.
Источник: Sky Sports