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    «Урал» предложил доиграть Кубок России в следующем сезоне

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил с предложением не доигрывать Кубок России в текущем сезоне. В 1/2 финала уральцы должны встретиться с «Шинником».

    «Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако даже в таком случае в сезоне 2021/22 шестое место в еврокубках достанется «Динамо», – сообщила пресс-служба «Урала» «Комсомольской правде».

    • Матч «Шинник» – «Урал» должен был состояться в марте, но его перенесли в связи с неготовностью поля в Ярославле.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 211000 человек.

    Источник: «Комсомольская правда»

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