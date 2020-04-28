«Урал» предложил доиграть Кубок России в следующем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил с предложением не доигрывать Кубок России в текущем сезоне. В 1/2 финала уральцы должны встретиться с «Шинником».

«Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако даже в таком случае в сезоне 2021/22 шестое место в еврокубках достанется «Динамо», – сообщила пресс-служба «Урала» «Комсомольской правде».