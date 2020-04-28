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    Член попечительского совета «Оренбурга»: «От новых решений президента РФ будет зависеть и судьба РПЛ»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин сказал, от чего зависят сроки возобновления сезона РПЛ.

    «Я буду придерживаться того решения, которое примет руководство страны и губернатор области. Оба варианта общего собрания лиги имеют право на жизнь, но угадать, как поведет себя коронавирус, сложно. Сейчас нет точки отсчета, непонятно, будем доигрывать или нет.

    Руководящие органы тоже не могут точно сказать. Может быть, ждут выступления президента РФ. Скорее всего, от новых решений будет зависеть и судьба РПЛ. К сожалению, сейчас ситуация работает не в пользу возобновления чемпионата.

    Число заболевших в нашем регионе тоже растет. Футболисты будут работать на «удаленке» до конца мая. Руководство клуба приезжает на работу по пропускам. Все ходят в масках, пользуются антисептиками, соблюдаются все меры предосторожности», – заявил представитель «Оренбурга».

    • Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В России заражено более 93558 человека.
    • Зафиксировано 867 летальных исходов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10845

      vladimir-7 1 час назад

      Сейчас Господь Бог посоветуется с президентом РФ и даст разрешение
      с какого числа начать игры.

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      Рейтинг: +2776

      Давид59 1 час назад

      Угадать как поведёт себя короновирус намного легче, чем угадать как поведёт себя руководство страны. Все ждали от него денежной помощи. И не угадали.

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