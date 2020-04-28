Агуэро: «Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной Аргентины»

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поддержал Лионеля Месси из-за неудач в составе национальной команды.

«Нам всегда грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через тяжелое время после поражений.

Я могу сыграть на ЧМ-2022 года без боли, несмотря на проблемы с коленом. Но сейчас мы сконцентрированы только на Кубке Америки.

Самый сложный пенальти в моей карьере? Удар в матче против Голландии в 2014 году.

Мы с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду.

Месси очень быстр и не дает соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить», – заявил футболист.