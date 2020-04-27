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    Агуэро: «Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной Аргентины»

    Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поддержал Лионеля Месси из-за неудач в составе национальной команды.

    «Нам всегда грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через тяжелое время после поражений.

    Я могу сыграть на ЧМ-2022 года без боли, несмотря на проблемы с коленом. Но сейчас мы сконцентрированы только на Кубке Америки.

    Самый сложный пенальти в моей карьере? Удар в матче против Голландии в 2014 году.

    Мы с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду.

    Месси очень быстр и не дает соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить», – заявил футболист.

    • Последняя победа сборной Аргентины на международных турнирах – ОИ-2008.
    • Последний раз аргентинцы побеждали в Кубке Америки в 1993 году.

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2068

      general.lizyukov 17 минут назад

      Лидер ведёт команду к победе. Обидно, что игрок такого уровня и таланта, не может сделать для сборной то, что делает для клуба.
      Получается, деньги ему важнее престижа Родины?

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      Рейтинг: +96

      dim29 44 минуты назад

      Да дело не в нём как мне кажется,а слишком много звёзд.

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