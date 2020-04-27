Агуэро: «Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной Аргентины»

Лидер ведёт команду к победе. Обидно, что игрок такого уровня и таланта, не может сделать для сборной то, что делает для клуба.
Получается, деньги ему важнее престижа Родины?
Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поддержал Лионеля Месси из-за неудач в составе национальной команды.
«Нам всегда грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через тяжелое время после поражений.
Я могу сыграть на ЧМ-2022 года без боли, несмотря на проблемы с коленом. Но сейчас мы сконцентрированы только на Кубке Америки.
Самый сложный пенальти в моей карьере? Удар в матче против Голландии в 2014 году.
Мы с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду.
Месси очень быстр и не дает соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить», – заявил футболист.
- Последняя победа сборной Аргентины на международных турнирах – ОИ-2008.
- Последний раз аргентинцы побеждали в Кубке Америки в 1993 году.