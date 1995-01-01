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    Газзаев – о возможном возвращении на «весну-осень»: «А как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли?»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном возвращении на систему «весна-осень».

    «Раз и навсегда надо прекратить разговоры о возвращении к системе весна-осень. А то чересчур умные люди выступают с такими предложениями... Я этого не понимаю. Какие мы получим преимущества, если вновь начнем играть по прежней схеме? К возвращению на предыдущую систему призывают только те, кто ничего не добивается в нашем чемпионате. Вот и ищут оправдание в системе осень-весна.

    Послушайте, а как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли? Мы сейчас находимся в европейском календаре. При системе весна-осень у нас 10 месяцев продолжается чемпионат, каждые два года из-за ЧМ и ЧЕ приходится приостанавливать первенство», – сказал Газзаев.

    • РПЛ перешла на систему «осень-весна» с сезона-2012/2013.

    Черчесов: «Обратный переход на «весну-осень» не пойдет российскому футболу в плюс»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +634

      New Life 3 минуты назад

      Идиоты в другом месте сидят, и все знают где.

      0
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      Рейтинг: +9010

      parevg 8 минут назад

      Пес, это ты идиот, сравни среднюю температуру в России и в европе...

      У них там зимой отрицательные значения температуры ниже 3 - 5 градусов не опускаются, и то редко, в основном около ноля.
      А в России в декабре и феврале до -20 доходит.
      Или ты думаешь что теперь все зимы будут теплыми как минувшая.

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