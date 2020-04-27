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  • Газзаев – о возможном возвращении на «весну-осень»: «А как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли?»

Газзаев – о возможном возвращении на «весну-осень»: «А как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли?»

27 апреля 2020, 19:21
19

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном возвращении на систему «весна-осень».

«Раз и навсегда надо прекратить разговоры о возвращении к системе весна-осень. А то чересчур умные люди выступают с такими предложениями... Я этого не понимаю. Какие мы получим преимущества, если вновь начнем играть по прежней схеме? К возвращению на предыдущую систему призывают только те, кто ничего не добивается в нашем чемпионате. Вот и ищут оправдание в системе осень-весна.

Послушайте, а как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли? Мы сейчас находимся в европейском календаре. При системе весна-осень у нас 10 месяцев продолжается чемпионат, каждые два года из-за ЧМ и ЧЕ приходится приостанавливать первенство», – сказал Газзаев.

  • РПЛ перешла на систему «осень-весна» с сезона-2012/2013.

Черчесов: «Обратный переход на «весну-осень» не пойдет российскому футболу в плюс»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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New Life
1588006083
Идиоты в другом месте сидят, и все знают где.
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Plyash
1588007353
Стадо баранов и идиотов работают и руководят нашим Российским футболом.Две фамилии присутствуют здесь,депутат Газзаев и тренер Черчесов. А я хочу смотреть футбол в тёплую погоду и в одной рубахе,а не в пальто и шапке. А чинуши от футбола хотят отдыхать летом.Вот и весь сказ.
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Hektor 84
1588012610
А ты дурик посиди в декабре не в вип ложе а на трибуне с простыми болела и наравне. А то умный сильно. Это тебе не в думе сидеть в носу ковырять или в ж...
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Hektor 84
1588012722
Во всяком случае во Франции и в Германии задумываются об смене системы. В виду высокой травматичности футболистов в зимнее время года.
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Дядя Серёжа
1588036915
Кроме белорусов - все.
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vladimir-7
1588055561
В.Г. Газзаев, почему бы тебе не сравнить Россию с Эквадором, где лето бывает два раза в год и снега никто не видит.
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Давид59
1588056537
Очень интересная аргументация. Мы, кстати, по системе весна- осень играли около 100 лет. Получается 100 лет футбол возглавляли идиоты (это я Газзаева цитирую)
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bset
1588069134
Сам как раз и идиот. В Европе играют так те, у кого климат это сделать позволяет. Та же Исландия играет по системе весна-осень. Не могу утверждать точно, но очень сильно подозреваю, что связано это с учебным годом. Начинали играть в футбол английские студенты. И, что логично, начинали играть в сентябре, когда начинались занятия, а заканчивали в мае под конец учебного года. Отсюда и пошло. Если это так, то это не потом, что они шибко умные, а мы дураки были, а потому что так исторические сложилось. И да, судя по ролику КраСавы, идиоты как раз мы, потому что убили низшие лиги этим решением. Всегда топил за осень-весну, очень рад был, когда мы на этот календарь перешли, но надо признать - это было ошибкой и плюсов этого перехода меньше, чем минусов. Идеальным было бы, конечно, чтобы европейцы закончили сезон до конца года, и мы бы все вместе перешли на систему весна-осень со всеми еврокубками.
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zigbert
1588082947
Об этом уже давно говорят. Ситуация благоприятная с учетом того что Европа тоже задумывается переходить на эту систему.
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Алекс636363
1588092426
газзаев, в зеркало посмотри внимательно, идиота поищи. россия не европа, у нас зимой снег, зимой в футбол играть не надо! мы самая холодная страна мира! и 18 команд не нужны, 16 - самое то. начинать надо в конце марта и заканчивать в последних числах октября. динамовцы киева и тбилиси прекрасно брали КК при той системе. а сейчас к весне все вылетели и поимели 0-5 и 0-4 некоторые. коронка уйдет к сентябрю, вот за полтора месяца и надо доигрывать. еще не факт, что осенью еврокубки стартуют.
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