Газзаев – о возможном возвращении на «весну-осень»: «А как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном возвращении на систему «весна-осень».

«Раз и навсегда надо прекратить разговоры о возвращении к системе весна-осень. А то чересчур умные люди выступают с такими предложениями... Я этого не понимаю. Какие мы получим преимущества, если вновь начнем играть по прежней схеме? К возвращению на предыдущую систему призывают только те, кто ничего не добивается в нашем чемпионате. Вот и ищут оправдание в системе осень-весна.

Послушайте, а как тогда вся Европа играет? Они что там идиоты что ли? Мы сейчас находимся в европейском календаре. При системе весна-осень у нас 10 месяцев продолжается чемпионат, каждые два года из-за ЧМ и ЧЕ приходится приостанавливать первенство», – сказал Газзаев.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» с сезона-2012/2013.

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