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  • Черчесов: «Обратный переход на «весну-осень» не пойдет российскому футболу в плюс»

Черчесов: «Обратный переход на «весну-осень» не пойдет российскому футболу в плюс»

27 марта 2020, 06:17
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении на систему «весна-осень».

– Уже не раз звучало мнение, что мы сейчас можем воспользоваться сложившимся форс-мажором и вернуться к системе «весна-осень», при которой выиграли оба еврокубка. Ваше мнение на этот счет?

– Не думаю, что чем-то тут надо пользоваться. Не только в кризисе, но и в нормальной жизни, принимая решение, надо спокойно взвешивать все за и против.

Мне не кажется, что обратный переход на «весну-осень» пойдет российскому футболу в плюс. Как, впрочем, и в минус. По крайней мере, для сборной это ничего не поменяет.

– А для уровня чемпионата России, на ваш взгляд, безразлично, когда он будет начинаться и заканчиваться?

– По большому счету, да. Потому что сроки все равно будут те же. Остальное – не самые принципиальные детали.

  • РПЛ перешла на систему «осень-весна» с сезона-2012/2013.
  • Из-за пандемии коронавируса чемпионат России отменен как минимум до 10 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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vladimir-7
1585290580
С.Черчесов: "В голове моей опилки, да, да, да."
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Artemka544
1585299765
Он так и не так не идёт в плюс!!!!
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