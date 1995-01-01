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    Черчесов: «Обратный переход на «весну-осень» не пойдет российскому футболу в плюс»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении на систему «весна-осень».

    – Уже не раз звучало мнение, что мы сейчас можем воспользоваться сложившимся форс-мажором и вернуться к системе «весна-осень», при которой выиграли оба еврокубка. Ваше мнение на этот счет?

    – Не думаю, что чем-то тут надо пользоваться. Не только в кризисе, но и в нормальной жизни, принимая решение, надо спокойно взвешивать все за и против.

    Мне не кажется, что обратный переход на «весну-осень» пойдет российскому футболу в плюс. Как, впрочем, и в минус. По крайней мере, для сборной это ничего не поменяет.

    – А для уровня чемпионата России, на ваш взгляд, безразлично, когда он будет начинаться и заканчиваться?

    – По большому счету, да. Потому что сроки все равно будут те же. Остальное – не самые принципиальные детали.

    • РПЛ перешла на систему «осень-весна» с сезона-2012/2013.
    • Из-за пандемии коронавируса чемпионат России отменен как минимум до 10 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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