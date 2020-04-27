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    Гендиректор «Ахмата»: «Выступаем за досрочное завершение чемпионата, но не из-за того, что находимся на 16-м месте»

    Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмет Айдамиров высказал мнение, что нынешний розыгрыш РПЛ необходимо завершить досрочно, а в следующем добавить две команды из ФНЛ.

    «Конкретно мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый. Не из-за того, что мы находимся на том месте, где находимся, а потому что уверены, что из этой ситуации вылезем, возможности и ресурсы у нас такие есть.

    Мы, а эту точку зрения поддерживает достаточное количество клубов, исходим из того, что есть куча проблем, с которыми мы столкнемся при возобновлении чемпионата. А из-за заканчивающихся контрактов мы просто не успеем сформировать команду на следующий сезон. Даже если мы все же проведем остаток сезона, то он получится скомканным, и плюсом мы получим кучу проблем на следующий», – сказал Айдамиров.

    РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1969

      Axe111 43 минуты назад

      ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НАХОДИТЕСЬ НА 16 МЕСТЕ!!!!! ВЫЛЕТАЙ И ЗАВЕРШАЙ СЕЗОН

      2
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      Рейтинг: +8996

      parevg 53 минуты назад

      Не криви душой, как раз из-за этого.
      Не переживай, лучший "друг" обнуленного, не позволит вылететь.

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