Гендиректор «Ахмата»: «Выступаем за досрочное завершение чемпионата, но не из-за того, что находимся на 16-м месте»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмет Айдамиров высказал мнение, что нынешний розыгрыш РПЛ необходимо завершить досрочно, а в следующем добавить две команды из ФНЛ.

«Конкретно мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый. Не из-за того, что мы находимся на том месте, где находимся, а потому что уверены, что из этой ситуации вылезем, возможности и ресурсы у нас такие есть.

Мы, а эту точку зрения поддерживает достаточное количество клубов, исходим из того, что есть куча проблем, с которыми мы столкнемся при возобновлении чемпионата. А из-за заканчивающихся контрактов мы просто не успеем сформировать команду на следующий сезон. Даже если мы все же проведем остаток сезона, то он получится скомканным, и плюсом мы получим кучу проблем на следующий», – сказал Айдамиров.

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