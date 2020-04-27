Президент «Лацио» согласен провести «золотой матч» с «Ювентусом»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил о готовности команды разыграть чемпионский титул Серии А в одном очном матче с «Ювентусом».

«Мы на одно очко отстаем от «Ювентуса». Но в первом матче чемпионата мы победили 3:1 и с таким же счетом выиграли в Суперкубке. У нас впереди должен быть еще один матч. Плей-офф за чемпионство? А разве такие команды, как «Интер», отстающий на 8 очков, или «Аталанта», отстающая на 14 очков, должны претендовать на титул?» – сказал Лотито.