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    Президент «Лацио» согласен провести «золотой матч» с «Ювентусом»

    Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил о готовности команды разыграть чемпионский титул Серии А в одном очном матче с «Ювентусом».

    «Мы на одно очко отстаем от «Ювентуса». Но в первом матче чемпионата мы победили 3:1 и с таким же счетом выиграли в Суперкубке. У нас впереди должен быть еще один матч. Плей-офф за чемпионство? А разве такие команды, как «Интер», отстающий на 8 очков, или «Аталанта», отстающая на 14 очков, должны претендовать на титул?» – сказал Лотито.

    • Сезон Серии А был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «Ювентус» становился чемпионом Италии восемь лет подряд.

    Источник: Goal.com

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