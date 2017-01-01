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    Рыбус: «Россияне очень серьeзно относятся к коронавирусу и хотят жeстко с ним расправиться»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о борьбе с пандемией коронавируса в России.

    «Можно почувствовать, что россияне очень серьeзно относятся к коронавирусу и хотят жeстко с ним расправиться. По всем телевизионным каналам звучит одна и та же тема, вся Россия говорит о пандемии.

    С самого начала мы все немного над этим подсмеивались. Если кто-нибудь в раздевалке чихал или начинал кашлять, сразу начинались шутки. Когда я простудился и у меня стали слезиться глаза, клубный врач отправил меня домой, а ребята смеялись, что я заразился.

    Думаю, в большинстве стран первая реакция на появление вируса была такой. Сейчас все следуют рекомендациям. Я тоже надеваю маску и перчатки, входя в магазин, а потом мы с женой дезинфицируем все продукты.

    Мы стараемся не контактировать с людьми, но я не зацикливаюсь на мыслях о страхе, растущем количестве заражeнных. Я сам не был в центре Москвы уже месяц», – сказал Рыбус.

    • Поляк выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • С тех пор он сыграл 68 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

    Рыбус: «На 80% не продлю контракт с «Локомотивом»

    Источник: Wirtualna Polska

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