Рыбус: «Россияне очень серьeзно относятся к коронавирусу и хотят жeстко с ним расправиться»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о борьбе с пандемией коронавируса в России.

«Можно почувствовать, что россияне очень серьeзно относятся к коронавирусу и хотят жeстко с ним расправиться. По всем телевизионным каналам звучит одна и та же тема, вся Россия говорит о пандемии.

С самого начала мы все немного над этим подсмеивались. Если кто-нибудь в раздевалке чихал или начинал кашлять, сразу начинались шутки. Когда я простудился и у меня стали слезиться глаза, клубный врач отправил меня домой, а ребята смеялись, что я заразился.

Думаю, в большинстве стран первая реакция на появление вируса была такой. Сейчас все следуют рекомендациям. Я тоже надеваю маску и перчатки, входя в магазин, а потом мы с женой дезинфицируем все продукты.

Мы стараемся не контактировать с людьми, но я не зацикливаюсь на мыслях о страхе, растущем количестве заражeнных. Я сам не был в центре Москвы уже месяц», – сказал Рыбус.

Поляк выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.

С тех пор он сыграл 68 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Контракт игрока с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

Рыбус: «На 80% не продлю контракт с «Локомотивом»