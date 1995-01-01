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    Президент «Пафоса» Дубов: «Футбол откатится лет на десять назад»

    Совладелец и президент кипрского «Пафоса» Роман Дубов выразил мнение по поводу грядущих изменений в футболе в связи с пандемией коронавируса. Они отразятся на трансферах, зарплатах.

    «Не скажу, что произойдут катастрофические изменения, но они произойдут и весомые. Думаю, футбол откатится лет на десять назад. Это отразится на трансферах, зарплатах, иных расходах клубов. Но общая ситуация не изменится, национальные чемпионаты сохранятся», – сказал Дубов в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.

    • Евросезон приостановили в марте.
    • «Пафос» в чемпионате Кипра идет седьмым.
    • По всему миру от инфекции умерло более 202000 человек.

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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