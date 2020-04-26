Президент «Пафоса» Дубов: «Футбол откатится лет на десять назад»

Совладелец и президент кипрского «Пафоса» Роман Дубов выразил мнение по поводу грядущих изменений в футболе в связи с пандемией коронавируса. Они отразятся на трансферах, зарплатах.

«Не скажу, что произойдут катастрофические изменения, но они произойдут и весомые. Думаю, футбол откатится лет на десять назад. Это отразится на трансферах, зарплатах, иных расходах клубов. Но общая ситуация не изменится, национальные чемпионаты сохранятся», – сказал Дубов в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.