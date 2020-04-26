Манчини: «Сыт по горло тем, что застрял дома. Можно сойти с ума»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на карантинные условия. В его стране они продолжаются с марта.

«Если быть честным, я по горло сыт тем, что застрял дома. Этих 60 дней достаточно, чтобы сойти с ума», – цитирует экс-тренера «Зенита» Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.