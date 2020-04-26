Манчини: «Сыт по горло тем, что застрял дома. Можно сойти с ума»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на карантинные условия. В его стране они продолжаются с марта.
«Если быть честным, я по горло сыт тем, что застрял дома. Этих 60 дней достаточно, чтобы сойти с ума», – цитирует экс-тренера «Зенита» Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- В Италии от коронавирусной инфекции умерло более 25000 человек.
- По всему миру от нее умерло более 197000 человек.
- С высокой вероятностью Серия А возобновится без зрителей.
Источник: Football Italia