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    Манчини: «Сыт по горло тем, что застрял дома. Можно сойти с ума»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на карантинные условия. В его стране они продолжаются с марта.

    «Если быть честным, я по горло сыт тем, что застрял дома. Этих 60 дней достаточно, чтобы сойти с ума», – цитирует экс-тренера «Зенита» Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    • В Италии от коронавирусной инфекции умерло более 25000 человек.
    • По всему миру от нее умерло более 197000 человек.
    • С высокой вероятностью Серия А возобновится без зрителей.

    Источник: Football Italia

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