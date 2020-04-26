«Эвертон» готов арендовать Коутиньо

«Эвертон» ответил «Барселоне» на предложение услуг полузащитника Филиппе Коутиньо. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Sport, англичане готовы арендовать бразильца.

На Коутиньо также претендует «Челси». На трансферном рынке футболист оценивается в 70 миллионов евро.