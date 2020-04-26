«Эвертон» готов арендовать Коутиньо

«Эвертон» ответил «Барселоне» на предложение услуг полузащитника Филиппе Коутиньо. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую газету Sport, англичане готовы арендовать бразильца.
На Коутиньо также претендует «Челси». На трансферном рынке футболист оценивается в 70 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек играет в «Баварии» на правах аренды.
- Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.
- Ранее Коутиньо выступал в АПЛ за «Ливерпуль».
Источник: твиттер Transfer News Central