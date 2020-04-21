Daily Mail: Коутиньо близок к трансферу в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо с высокой вероятностью летом перейдет в «Челси», информирует Daily Mail. Каталонцы заинтересованы в продаже бразильца в АПЛ.

По мнению главного тренера Фрэнка Лэмпарда, бразилец может вывести команду на новый уровень. Он уже выступал в АПЛ за «Ливерпуль».