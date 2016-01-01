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    Goal: «Барселона» хочет продать Коутиньо в АПЛ, чтобы получить деньги на покупку Неймара и Лаутаро Мартинеса

    «Барселона» ищет средства для покупки нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Для этого каталонцы рассчитывают летом продать в какой-либо клуб АПЛ своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Goal.

    Сам бразилец готов вернуться в Англию, где до «Барселоны» выступал за «Ливерпуль». Сейчас он находится в аренде в «Баварии».

    • Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.
    • На него претендует «Эвертон».
    • «Барселона» в Примере идет первой.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2507

      Hektor 84 15 минут назад

      Одного Коутиньо им не хватит даже на одного из них

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