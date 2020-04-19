Goal: «Барселона» хочет продать Коутиньо в АПЛ, чтобы получить деньги на покупку Неймара и Лаутаро Мартинеса

«Барселона» ищет средства для покупки нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Для этого каталонцы рассчитывают летом продать в какой-либо клуб АПЛ своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Goal.

Сам бразилец готов вернуться в Англию, где до «Барселоны» выступал за «Ливерпуль». Сейчас он находится в аренде в «Баварии».