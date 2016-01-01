Goal: «Барселона» хочет продать Коутиньо в АПЛ, чтобы получить деньги на покупку Неймара и Лаутаро Мартинеса

Одного Коутиньо им не хватит даже на одного из них
«Барселона» ищет средства для покупки нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Для этого каталонцы рассчитывают летом продать в какой-либо клуб АПЛ своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Goal.
Сам бразилец готов вернуться в Англию, где до «Барселоны» выступал за «Ливерпуль». Сейчас он находится в аренде в «Баварии».
- Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.
- На него претендует «Эвертон».
- «Барселона» в Примере идет первой.