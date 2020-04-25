Дэвис: «Хочу стать актером. Мне нравится развлекать людей»

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал в зум-беседе с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером, что любит играть на публику. Канадец не против стать актером.

«Футбол для меня на первом месте, но в итоге я хочу стать актером. Мне нравится развлекать людей, и тик-ток позволяет мне делать это. С его помощью фанаты могут не только следить за мной на поле, но и узнать меня как личность. Это помогает скоротать время, пока все мы заперты дома из-за коронавируса», – цитирует Дэвиса «Матч ТВ».