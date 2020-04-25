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    Дэвис: «Хочу стать актером. Мне нравится развлекать людей»

    Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал в зум-беседе с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером, что любит играть на публику. Канадец не против стать актером.

    «Футбол для меня на первом месте, но в итоге я хочу стать актером. Мне нравится развлекать людей, и тик-ток позволяет мне делать это. С его помощью фанаты могут не только следить за мной на поле, но и узнать меня как личность. Это помогает скоротать время, пока все мы заперты дома из-за коронавируса», – цитирует Дэвиса «Матч ТВ».

    • «Бавария» на этой неделе продлила контракт с Дэвисом.
    • Канадец присоединился к мюнхенской команде в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
    • С тех пор 19-летний Дэвис забил два гола и сделал семь ассистов в 35 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.04.2020 21:58
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