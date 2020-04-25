Главные новости дня. Рахимов может возглавить московский клуб РПЛ; Лавров рассказал, что «гранд мирового футбола» просил помощь у российского фонда

Роналду намерен выступать за «Ювентус» до 2022 года.

«Олимпиакос» могут исключить из высшего дивизиона за участие в договорном матче.

Tuttosport: Кьеллини завершит карьеру в 2021 году.

«АЗ Алкмаар» не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам досрочно завершенного сезона.

«Мутко против»: материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции и могут отправиться в Следственный комитет.

ВВС: власти Британии проведут встречи с медиками. Они хотят возобновить спортивные турниры в ближайшие недели.

Министр Лавров: «Великому клубу Европы, гранду мирового футбола не разрешили принять помощь от благотворительного фонда из России».

Акинфеев – лидер рейтинга Transfermarkt по преданности клубу в топ-десяти лигах Европы, Месси – третий.

Metaratings: Рахимов провел переговоры с «Динамо» и другим московским клубом РПЛ.