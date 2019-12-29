«Олимпиакос» могут исключить из высшего дивизиона за участие в договорном матче

у нас было уйма странных матчей, но дальше разговоров дело не пошло- вот что значит государство решает как и кому ииграть
«Олимпиакосу» грозит серьезное наказание за участие в договорном матче, утверждает AS.
По информации источника, команда может лишиться места в высшем дивизионе.
Речь идет об игре между «Олимпиакосом» и «Атромитосом» в 2015 году, которая завершилась победой пирейцев со счетом 2:1.
Президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса, которого обвиняют в организации договорного матча, могут пожизненно дисквалифицировать и оштрафовать на три миллиона евро.