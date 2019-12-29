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    «Олимпиакос» могут исключить из высшего дивизиона за участие в договорном матче

    «Олимпиакосу» грозит серьезное наказание за участие в договорном матче, утверждает AS.

    По информации источника, команда может лишиться места в высшем дивизионе.

    Речь идет об игре между «Олимпиакосом» и «Атромитосом» в 2015 году, которая завершилась победой пирейцев со счетом 2:1.

    Президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса, которого обвиняют в организации договорного матча, могут пожизненно дисквалифицировать и оштрафовать на три миллиона евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4943

      серега кашин 53 минуты назад

      у нас было уйма странных матчей, но дальше разговоров дело не пошло- вот что значит государство решает как и кому ииграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +552

      кто там 1 час назад

      И стоит ли из-за игры 5 летней давности топить свой лучший клуб?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1799

      giluxa1963 1 час назад

      во всех чемпионатах в конце сезона уйма странных матчей

      2
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      ...
      Рейтинг: +9766

      Cules2013 > giluxa1963 47 минут назад

      но это не значит, что они договорные.

      0
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      Рейтинг: +5545

      paracetamol 1 час назад

      У нас все РПЛ нужно отправлять в ПФЛ.

      3
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