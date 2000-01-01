Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Metaratings: Рахимов провел переговоры с «Динамо» и другим московским клубом РПЛ

    Рашид Рахимов летом может вернуться в РПЛ. Тренер провел предварительные переговоры с двумя московскими клубами, пишет Metaratings. Один из них – «Динамо».

    С другим клубом у Рахимова состоялся более предметный разговор, чем с «Динамо». В шорт-листе неназванной команды Рахимов идет первым на замену нынешнему тренеру.

    • В текущем сезоне Рахимов работал с «Ахматом».
    • В 2008 году тренер работал в Москве с «Локомотивом».
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10789

      vladimir-7 46 минут назад

      Возможно это Чертаново или Химки (считай Москва). Для других всех
      московских команд Р.Рахимов не годится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2948

      Борат 57 минут назад

      Какое же спартак г*вно !
      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +688

      Бoрат > Борат 28 минут назад

      Ох , как же я горжусь тобой - ты ТАКОЙ умный , ТАКОЙ смелый , что бы вот так в ИНТЕРНЕТЕ такое заявить . Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Armani nn 1 час назад

      В ФК Велес надеюсь.Руки прочь от Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4242

      JTherry 1 час назад

      вторая московская команда, скорее всего - Локо... повторный заход в реку? значит, все-таки Семина - на пенсию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      Про Динамо лютая лож, только если Рахимов сам себя навязывал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8972

      parevg 1 час назад

      Динамо, и ???? Может быть Торпедо???
      Имеет шанс вернутся в РПЛ...
      В Локо вряд-ли, грызуну нужен иностранный тренер - марионетка, без собственного мнения на трансферную политику.
      ЦСКА - Гончаренко неплохо справляется.
      Спартак - как знать, но стиль Рахимова не для них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      Фанат Рубина 2 часа назад

      динамо врятли там новиков хорошо справляется.. да и если что там есть Бувач помощник клоппа которого она спортдиром взяли, думаю он явный претендент на должность главного если в новикове разочаруются..
      а вот локомотив и спартак в этом плане более интересные варианты, у обоих тренеры на волоске, у фашиста не получается, а шпалычу пора на пенсию уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16376

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Динамо - возможно, всё остальное - фейк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1331

      Genz 2 часа назад

      Ещё в локомотив Рахимовскую телегу отправить и будут с Ахматом соперники ,Рядом в таблице

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      кто там 2 часа назад

      Ну кто из мск остаётся?
      ЦСКА? Нет. Гончаренко наше всё.
      Спартак? Нет. Тедеско вроде как там вливается и ещё не подошло время от Тедеско верим к несите нового.
      Локомотив? Скорее всего да, они там воду мутят вокруг шпалыча.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76302
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru