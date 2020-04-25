Metaratings: Рахимов провел переговоры с «Динамо» и другим московским клубом РПЛ

Рашид Рахимов летом может вернуться в РПЛ. Тренер провел предварительные переговоры с двумя московскими клубами, пишет Metaratings. Один из них – «Динамо».

С другим клубом у Рахимова состоялся более предметный разговор, чем с «Динамо». В шорт-листе неназванной команды Рахимов идет первым на замену нынешнему тренеру.