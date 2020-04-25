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  • Metaratings: Рахимов провел переговоры с «Динамо» и другим московским клубом РПЛ

Metaratings: Рахимов провел переговоры с «Динамо» и другим московским клубом РПЛ

25 апреля 2020, 18:12
10

Рашид Рахимов летом может вернуться в РПЛ. Тренер провел предварительные переговоры с двумя московскими клубами, пишет Metaratings. Один из них – «Динамо».

С другим клубом у Рахимова состоялся более предметный разговор, чем с «Динамо». В шорт-листе неназванной команды Рахимов идет первым на замену нынешнему тренеру.

  • В текущем сезоне Рахимов работал с «Ахматом».
  • В 2008 году тренер работал в Москве с «Локомотивом».
  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

Источник: Metaratings

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Динамо Рахимов Рашид
Комментарии (10)
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vladik12
1587827748
Собрался второй раз в реку под названием "Локомотив" Рашид?
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vladik12
1587828799
Или вообще в "Спартак"?..
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кто там
1587830345
Ну кто из мск остаётся? ЦСКА? Нет. Гончаренко наше всё. Спартак? Нет. Тедеско вроде как там вливается и ещё не подошло время от Тедеско верим к несите нового. Локомотив? Скорее всего да, они там воду мутят вокруг шпалыча.
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DOCTOR PENALTY
1587833086
Динамо - возможно, всё остальное - фейк.
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Руслан ДСЛЦЗ
1587835753
Про Динамо лютая лож, только если Рахимов сам себя навязывал
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JTherry
1587835780
вторая московская команда, скорее всего - Локо... повторный заход в реку? значит, все-таки Семина - на пенсию...
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Armani nn
1587837312
В ФК Велес надеюсь.Руки прочь от Локо.
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vladimir-7
1587838164
Возможно это Чертаново или Химки (считай Москва). Для других всех московских команд Р.Рахимов не годится.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1587874574
Спартак! У Федуна будет другая финансовая политика в команде.
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Kollljan
1587876408
Локомотив - 100% Там ему самое место.
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