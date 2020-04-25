Министр Лавров: «Великому клубу Европы, гранду мирового футбола не разрешили принять помощь от благотворительного фонда из России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что один из европейских клубов обращался в Россию за помощью в условиях пандемии коронавируса. Название команды политик не сообщил.

«Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идeт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду – не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.

И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещe одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать», – сказал Лавров в эфире Первого канала.