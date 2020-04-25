Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Министр Лавров: «Великому клубу Европы, гранду мирового футбола не разрешили принять помощь от благотворительного фонда из России»

Министр Лавров: «Великому клубу Европы, гранду мирового футбола не разрешили принять помощь от благотворительного фонда из России»

25 апреля 2020, 16:41
17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что один из европейских клубов обращался в Россию за помощью в условиях пандемии коронавируса. Название команды политик не сообщил.

«Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идeт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду – не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.

И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещe одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать», – сказал Лавров в эфире Первого канала.

  • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 197000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше июня.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1587822665
Похоже на Челси
Ответить
alex1951
1587825606
а Арзамасу слабо помочь......
Ответить
Chernyi Lis
1587825737
ничего удивительного..если дядя сказал нельзя ни где ни в чем никак нельзя вести дела с россией то разве от дрессированные смогут что то сделать сами..не покормят а главное побьют!
Ответить
BRO_football
1587827994
Вы сначала народу своему помогите, а уж потом за иностранные клубы беритесь! Тем более, если клуб великий, то проблем с деньгами у него быть не должно. Обойдётся и без помощи России. У них там своих фондов в Европе не хватает?
Ответить
Сильвербой
1587828481
Когда же наши е..бучие политики, подумают о нас???
Ответить
Назарян
1587840025
Своим нужно помогать или считаете что у нас все хорошо посмотрите на районные больницы в каком состоянии а вы все Московские больницы показываете как там все хорошо работает
Ответить
New Life
1587841076
Если кто-то, кое-где, у нас (пардон: у них) порой помощь взять не может..... то продадим ее америкосам, не своим же отдавать.
Ответить
Рубинище
1587842565
Всё для нас делают.. но, вы держитесь там
Ответить
Valeron2790
1587845692
Просто до блевоты такое читать... помочь гранду европейского футбола, футбола б.л.я.д.ь. У нас закрывают хосписы, всё дорожает, люди теряют работу, а наши фонды, готовы помочь футболу, с.у.к.а иностранному. Конченые, просто цирк уродов.
Ответить
Ziklop
1587915513
Ты с.к.своим помоги, у своих ничего не хватает, а они своим деткам за бугор всё везут.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+