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    Министр Лавров: «Великому клубу Европы, гранду мирового футбола не разрешили принять помощь от благотворительного фонда из России»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что один из европейских клубов обращался в Россию за помощью в условиях пандемии коронавируса. Название команды политик не сообщил.

    «Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идeт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду – не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.

    И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещe одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать», – сказал Лавров в эфире Первого канала.

    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 197000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +55248

      Chernyi Lis 27 минут назад

      ничего удивительного..если дядя сказал нельзя ни где ни в чем никак нельзя вести дела с россией то разве от дрессированные смогут что то сделать сами..не покормят а главное побьют!

      0
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      Рейтинг: +8040

      alex1951 29 минут назад

      а Арзамасу слабо помочь......

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3803

      3a zenit 29 минут назад

      даже лень выдумывать

      0
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      Рейтинг: +2305

      alarm 1 час назад

      главное, что он сумел обеспечить весь состав своего спортага противочумными нарыльниками. порадуемся.

      -1
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      Рейтинг: +3821

      sochi-2013 > alarm 48 минут назад

      ты моральный урод! такой же как те гейропейцы.

      0
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      Рейтинг: +47

      FatalMix > alarm 5 минут назад

      нарыльники модернизированные под свиное рыло? иначе на пятак не налезут

      0
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      Рейтинг: +2680

      Давид59 1 час назад

      Похоже на Челси

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