Министр Лавров: «Великому клубу Европы, гранду мирового футбола не разрешили принять помощь от благотворительного фонда из России»

ничего удивительного..если дядя сказал нельзя ни где ни в чем никак нельзя вести дела с россией то разве от дрессированные смогут что то сделать сами..не покормят а главное побьют!
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что один из европейских клубов обращался в Россию за помощью в условиях пандемии коронавируса. Название команды политик не сообщил.
«Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идeт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду – не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.
И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещe одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать», – сказал Лавров в эфире Первого канала.
- Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
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- РПЛ не возобновится раньше июня.