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    • В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переговорах с Джикией

    В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переговорах с Джикией

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о возможном подписании контракта с Георгием Джикией.

    Агент футболиста «Спартака» не стал отрицать переговоры с «Локо». Также сообщалось, что стороны не договорились по зарплате.

    «Георгия Джикии у нас нет ни в каких планах. Переговоров мы не вели.

    Мы очень уважаем его, он наш воспитанник. Но на сегодняшний день заключение контракта с ним не входит в наши планы», – сказал Нагорных.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии (1)
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    andrei-sarap-yandex
    1716135677
    ДЖИКИЮ В АМКАР ...самый ненавистный защитный клуб ГАДЖИЕВа ....
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