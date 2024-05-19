В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переговорах с Джикией

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о возможном подписании контракта с Георгием Джикией.

Агент футболиста «Спартака» не стал отрицать переговоры с «Локо». Также сообщалось, что стороны не договорились по зарплате.

«Георгия Джикии у нас нет ни в каких планах. Переговоров мы не вели.

Мы очень уважаем его, он наш воспитанник. Но на сегодняшний день заключение контракта с ним не входит в наши планы», – сказал Нагорных.