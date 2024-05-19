В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переговорах с Джикией

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о возможном подписании контракта с Георгием Джикией.
Агент футболиста «Спартака» не стал отрицать переговоры с «Локо». Также сообщалось, что стороны не договорились по зарплате.
«Георгия Джикии у нас нет ни в каких планах. Переговоров мы не вели.
Мы очень уважаем его, он наш воспитанник. Но на сегодняшний день заключение контракта с ним не входит в наши планы», – сказал Нагорных.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.