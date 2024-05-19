Джикия ответил, хочет ли он уехать в Европу

Футболист «Спартака» Георгий Джикия рассказал, возможен ли его отъезд за границу предстоящим летом.
– Сейчас можно говорить о каких-то иностранных вариантах?
– Скажу честно, многие ваши коллеги дезинформируют, что я вел переговоры чуть ли не со сборов. Был интерес клубов, но переговоры ни с кем не вел.
Что касается интереса из-за рубежа, он был, возможно, есть и сейчас после официального объявления и церемоний, доказывающих, что все закончилось.
Посмотрим. Еще пять дней до «Оренбурга», красиво закончим историю и уже Вадим [агент Шпинев] будет параллельно вести работу.
– Интерес – это Турция?
– Турция тоже. В города играть не надо.
– Интересно попробовать свои силы в Европе?
– Очень.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.