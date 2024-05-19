Джикия ответил, хочет ли он уехать в Европу

Футболист «Спартака» Георгий Джикия рассказал, возможен ли его отъезд за границу предстоящим летом.

– Сейчас можно говорить о каких-то иностранных вариантах?

– Скажу честно, многие ваши коллеги дезинформируют, что я вел переговоры чуть ли не со сборов. Был интерес клубов, но переговоры ни с кем не вел.

Что касается интереса из-за рубежа, он был, возможно, есть и сейчас после официального объявления и церемоний, доказывающих, что все закончилось.

Посмотрим. Еще пять дней до «Оренбурга», красиво закончим историю и уже Вадим [агент Шпинев] будет параллельно вести работу.

– Интерес – это Турция?

– Турция тоже. В города играть не надо.

– Интересно попробовать свои силы в Европе?

– Очень.