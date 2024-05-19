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    Джикия ответил, хочет ли он уехать в Европу

    Футболист «Спартака» Георгий Джикия рассказал, возможен ли его отъезд за границу предстоящим летом.

    – Сейчас можно говорить о каких-то иностранных вариантах?

    – Скажу честно, многие ваши коллеги дезинформируют, что я вел переговоры чуть ли не со сборов. Был интерес клубов, но переговоры ни с кем не вел.

    Что касается интереса из-за рубежа, он был, возможно, есть и сейчас после официального объявления и церемоний, доказывающих, что все закончилось.

    Посмотрим. Еще пять дней до «Оренбурга», красиво закончим историю и уже Вадим [агент Шпинев] будет параллельно вести работу.

    – Интерес – это Турция?

    – Турция тоже. В города играть не надо.

    – Интересно попробовать свои силы в Европе?

    – Очень.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1716132995
    В Турцию играть ? Я думал на рыбалку. С таким другом как Вадим и врагов не надо, без работы останешься.
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    Мортус
    1716134429
    Ну если только к одноклубнику, Какорину. Кипр, солнце, пляжи. Мячик попинать. Да ещё и зарплату платят. Красота
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