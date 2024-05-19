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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Балтику» (2:1) и поднялся на 6-е место

    «Ростов» одержал домашнюю победу над «Балтикой» в 29-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 2:1 в пользу команды Валерия Карпина. У хозяев поля забили Кирилл Щетинин и Роналдо, у гостей – Роберто Фернандес.

    Набрав три очка, ростовчане поднялись с девятого на шестое место в таблице РПЛ, опередив «Крылья Советов», «Рубин» и ЦСКА.

    «Балтика» осталась на 15-й строчке – в зоне прямого вылета.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Балтика (Калининград) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Роналдо, 36; 2:1 – Фернандес, 45+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (12)
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    slavа0508
    1716132550
    С Победой Ростов !!!Балтика наверное прощай ,,,
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1716132566
    С победой ростовчане вас
    Ответить
    TIMOTHY
    1716132619
    Всех болельщиков Ростова с победой
    Ответить
    Pourquoi pas
    1716132866
    Всех с победой! Балтике мой искренний респект!
    Ответить
    Suvorov71
    1716133044
    Ростов молодцы, тренер делает свою работу, с таким составом и 6 место очень прилично, молодец Валера, до призер вам трудновато. а так вполне нормально, у вас последняя игра с помойкой, но она вам по х......, так что молодцы
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    ESC-Russia-google
    1716133084
    Очень жаль терять такую команду! Надеюсь, что в ФНЛ уйдут с Кубком!
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    Красногорск_Фан
    1716133152
    Надеюсь весь фарт Балтика копит для кубка. А за этот сезон в любом случае респект. Многие сильные команды, особенно в кубке обламывали зубы об желание и умение этой команды.
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    suchi-69
    1716133658
    Ещё одних в пердиф отправили
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    The only one
    1716133734
    Соседи- с победой! Молодцы!!!
    Ответить
    ySS
    1716134413
    Ростов с победой! Щетинина с ещё одним голом-красавцем! Подравления Оренбургу и уралу) Балтике нужно чудо дома с заигравшим Локо
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