РПЛ. «Ростов» обыграл «Балтику» (2:1) и поднялся на 6-е место

«Ростов» одержал домашнюю победу над «Балтикой» в 29-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 2:1 в пользу команды Валерия Карпина. У хозяев поля забили Кирилл Щетинин и Роналдо, у гостей – Роберто Фернандес.

Набрав три очка, ростовчане поднялись с девятого на шестое место в таблице РПЛ, опередив «Крылья Советов», «Рубин» и ЦСКА.

«Балтика» осталась на 15-й строчке – в зоне прямого вылета.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Балтика (Калининград) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Роналдо, 36; 2:1 – Фернандес, 45+2.

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