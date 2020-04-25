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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Роналду намерен выступать за «Ювентус» до 2022 года

    Нападающий Криштиану Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» в ближайшее время.

    По информации Tuttosport, португалец собирается играть за туринский клуб как минимум до 2022 года.

    Сообщается, что 35-летний футболист счастлив в итальянском гранде.

    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • В нынешней кампании форвард забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.
    • Его зарплата до сокращения из-за кризиса составляла 31 миллион евро в год.

    Источник: Tuttosport

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