Роналду намерен выступать за «Ювентус» до 2022 года

Нападающий Криштиану Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» в ближайшее время.

По информации Tuttosport, португалец собирается играть за туринский клуб как минимум до 2022 года.

Сообщается, что 35-летний футболист счастлив в итальянском гранде.