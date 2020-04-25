Роналду намерен выступать за «Ювентус» до 2022 года

Нападающий Криштиану Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» в ближайшее время.
По информации Tuttosport, португалец собирается играть за туринский клуб как минимум до 2022 года.
Сообщается, что 35-летний футболист счастлив в итальянском гранде.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В нынешней кампании форвард забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.
- Его зарплата до сокращения из-за кризиса составляла 31 миллион евро в год.
Источник: Tuttosport