Чемпионат Польши планируют возобновить 29 мая

Стала известна дата возобновления чемпионата Польши. Первые игры после паузы должны пройти 29 мая, пишет в телеграме бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
Завершение турнира намечено на 20 июля. Указание начать подготовку к возобновлению турнира дал премьер-министр Польши.
- Польский чемпионат прервали в марте из-за коронавируса.
- По всему миру из-за инфекции умерло более 197000 человек.
- В турнире с отрывом лидирует «Легия».
Источник: телеграм-канал Василия Конова