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    Daily Mail: игрокам из южнокорейского чемпионата запретят общаться во время матчей

    Чемпионат Южной Кореи планируют начать в мае. В целях профилактики коронавирусной инфекции футболистам будет запрещено общаться между собой по ходу встреч, пишет Daily Mail.

    «Нет проблем, что нельзя плеваться, но не разговаривать с партнерами – это невозможно. Если не можем разговаривать, можем вообще не играть», – сказал капитан «Инчхон Юнайтед» Ким До Хек.

    Футболистам также нельзя будет жать руки перед матчем, а тренеры будут находиться на играх в масках.

    • Старт корейской лиги намечен на 8 мая.
    • Его отложили из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 197000 человек.

    Источник: Daily Mail

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