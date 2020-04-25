Daily Mail: игрокам из южнокорейского чемпионата запретят общаться во время матчей

Чемпионат Южной Кореи планируют начать в мае. В целях профилактики коронавирусной инфекции футболистам будет запрещено общаться между собой по ходу встреч, пишет Daily Mail.

«Нет проблем, что нельзя плеваться, но не разговаривать с партнерами – это невозможно. Если не можем разговаривать, можем вообще не играть», – сказал капитан «Инчхон Юнайтед» Ким До Хек.

Футболистам также нельзя будет жать руки перед матчем, а тренеры будут находиться на играх в масках.