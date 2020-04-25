Daily Mail: игрокам из южнокорейского чемпионата запретят общаться во время матчей

Чемпионат Южной Кореи планируют начать в мае. В целях профилактики коронавирусной инфекции футболистам будет запрещено общаться между собой по ходу встреч, пишет Daily Mail.
«Нет проблем, что нельзя плеваться, но не разговаривать с партнерами – это невозможно. Если не можем разговаривать, можем вообще не играть», – сказал капитан «Инчхон Юнайтед» Ким До Хек.
Футболистам также нельзя будет жать руки перед матчем, а тренеры будут находиться на играх в масках.
- Старт корейской лиги намечен на 8 мая.
- Его отложили из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 197000 человек.
Источник: Daily Mail