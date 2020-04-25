Льорис выставил на благотворительный аукцион перчатки с финала Лиги чемпионов

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис выставил на аукцион перчатки, в которых играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона против «Ливерпуля» (0:2). Вырученные средства пойдут в пользу медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Сейчас стоимость перчаток Льориса составляет 850 евро. Инициатором аукциона является гандбольный вратарь Сириль Дюмулен; другие лоты уже собрали более 200 тысяч евро.