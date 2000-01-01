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    Льорис выставил на благотворительный аукцион перчатки с финала Лиги чемпионов

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис выставил на аукцион перчатки, в которых играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона против «Ливерпуля» (0:2). Вырученные средства пойдут в пользу медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией.

    Сейчас стоимость перчаток Льориса составляет 850 евро. Инициатором аукциона является гандбольный вратарь Сириль Дюмулен; другие лоты уже собрали более 200 тысяч евро.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 197000 человек.
    • АПЛ планируют доиграть без зрителей на нескольких стадионах.

    Источник: AFP

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