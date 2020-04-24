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    Жена и тетя Каррагера заболели коронавирусом

    Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер подтвердил, что у двух членов его семьи подтвержден коронавирус.

    По словам экс-футболиста, инфекция обнаружена у его жены и тети.

    «Никто не должен говорить мне, что здоровье самых близких нам людей имеет наибольшее значение. Моя жена, Никола, получила положительный результат на COVID-19. Моя тeтя была в больнице с COVID-19 на прошлой неделе и выздоравливает.

    Хотя я с нетерпением жду возвращения игр, разумеется, никто не хочет, чтобы решения принимались по неправильным причинам, в неподходящее время, вопреки указаниям правительства и научным советам», – написал англичанин в колонке для The Telegraph.

    • Каррагер всю карьеру провел в «Ливерпуле».
    • По окончании сезона-2012/13 защитник решил завершить карьеру.

    Источник: The Telegraph

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