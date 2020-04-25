Жена и тетя Каррагера заболели коронавирусом

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер подтвердил, что у двух членов его семьи подтвержден коронавирус.

По словам экс-футболиста, инфекция обнаружена у его жены и тети.

«Никто не должен говорить мне, что здоровье самых близких нам людей имеет наибольшее значение. Моя жена, Никола, получила положительный результат на COVID-19. Моя тeтя была в больнице с COVID-19 на прошлой неделе и выздоравливает.

Хотя я с нетерпением жду возвращения игр, разумеется, никто не хочет, чтобы решения принимались по неправильным причинам, в неподходящее время, вопреки указаниям правительства и научным советам», – написал англичанин в колонке для The Telegraph.