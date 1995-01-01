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    Семак – о лучших игроках сезона РПЛ: «В «Зените» можно выделить практически каждого, в других командах – Крыховяк, Марио Фернандес»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал футболистов, которые, по его мнению, наиболее ярко проявили себя в сезоне РПЛ-2019/20.

    «Определять, кто был лучшим в чемпионате игроком рановато. Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате.

    И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока. По тем же статистическим показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает. Наша средняя линия, оборона во главе с вратарями действуют надежно. Могу только порадоваться за наших игроков.

    В других командах выделяются тот же Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая конкурентов на девять очков.
    • Розыгрыш чемпионата приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +810

      Cleaner 25 минут назад

      Скромный Семак. В РПЛ выделил Крыховяка, Марио Фернандеса и ВЕСЬ свой Зенит!

      0
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      Рейтинг: +5545

      paracetamol 1 час назад

      Ну уж так уж и каждого! Если каждого, то его тогда из ЛЧ вылетели?

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      Рейтинг: +63

      xakep01 > paracetamol 50 минут назад

      Тогда уж и вылетели

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