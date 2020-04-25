Семак – о лучших игроках сезона РПЛ: «В «Зените» можно выделить практически каждого, в других командах – Крыховяк, Марио Фернандес»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал футболистов, которые, по его мнению, наиболее ярко проявили себя в сезоне РПЛ-2019/20.

«Определять, кто был лучшим в чемпионате игроком рановато. Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате.

И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока. По тем же статистическим показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает. Наша средняя линия, оборона во главе с вратарями действуют надежно. Могу только порадоваться за наших игроков.

В других командах выделяются тот же Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть», – сказал Семак.