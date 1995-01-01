Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Перин задумывался о завершении карьеры. Вратарю «Ювентуса» – 27 лет

    Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин признался, что из-за травм задумывался о завершении карьеры.

    «Я бы уже прекратил играть, если бы не мог претендовать на место в сборной Италии, потому что это моя главная цель. Я закончу, когда перестану чувствовать огонь внутри себя. Честно говоря, после двух травм крестообразных связок и двух операций на плече мне пришлось подумать о многих вещах», – сказал 27-летний футболист.

    • В текущем сезоне Перин выступает на правах аренды за «Дженоа».
    • На его счету девять матчей и 12 пропущенных голов.
    • В составе сборной Италии голкипер провел две игры и пропустил один гол.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76266
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru