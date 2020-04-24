Перин задумывался о завершении карьеры. Вратарю «Ювентуса» – 27 лет

Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин признался, что из-за травм задумывался о завершении карьеры.
«Я бы уже прекратил играть, если бы не мог претендовать на место в сборной Италии, потому что это моя главная цель. Я закончу, когда перестану чувствовать огонь внутри себя. Честно говоря, после двух травм крестообразных связок и двух операций на плече мне пришлось подумать о многих вещах», – сказал 27-летний футболист.
- В текущем сезоне Перин выступает на правах аренды за «Дженоа».
- На его счету девять матчей и 12 пропущенных голов.
- В составе сборной Италии голкипер провел две игры и пропустил один гол.
Источник: Football Italia