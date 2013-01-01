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    Ибрагимович приобрел землю в горах Швеции за 2,7 миллиона

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович купил землю в горах Швеции за 30 миллионов шведских крон (более 2,7 миллиона евро).

    Земля была приобретена у компании Persson Invest. Территория примыкает к собственности футболиста в Твародалене и составляет около тысяч гектаров. Игрок уже имеет в этом районе виллу в Оре и охотничий дом на озере Кялапаннсьон.

    • 38-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» зимой 2020 года. За это время он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня, поэтому он может покинуть команду в статусе свободного агента.
    • Ранее сообщалось, что Ибрагимович решил завершить карьеру по окончании сезона.

    Источник: Aftonbladet

    Шведский таблоид, самая крупная ежедневная газета в Скандинавии.

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +466

      elessar arnor 1 час назад

      заработал, на лосяшек и кабанчков будет охотиться

      0
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      Рейтинг: +2761

      TOMSON 1 час назад

      Красиво жить не запретишь

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