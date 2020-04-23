Ибрагимович приобрел землю в горах Швеции за 2,7 миллиона

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович купил землю в горах Швеции за 30 миллионов шведских крон (более 2,7 миллиона евро).

Земля была приобретена у компании Persson Invest. Территория примыкает к собственности футболиста в Твародалене и составляет около тысяч гектаров. Игрок уже имеет в этом районе виллу в Оре и охотничий дом на озере Кялапаннсьон.