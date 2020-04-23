Ибрагимович приобрел землю в горах Швеции за 2,7 миллиона

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович купил землю в горах Швеции за 30 миллионов шведских крон (более 2,7 миллиона евро).
Земля была приобретена у компании Persson Invest. Территория примыкает к собственности футболиста в Твародалене и составляет около тысяч гектаров. Игрок уже имеет в этом районе виллу в Оре и охотничий дом на озере Кялапаннсьон.
- 38-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» зимой 2020 года. За это время он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня, поэтому он может покинуть команду в статусе свободного агента.
- Ранее сообщалось, что Ибрагимович решил завершить карьеру по окончании сезона.
Источник: Aftonbladet
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