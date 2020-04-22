Егоров: «Перед ЧМ-2018 у Азмуна были предложения из Англии, Германии, Италии, но агенты надеялись, что игрок выстрелит на ЧМ и будет стоить дороже»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун мог уехать в Европу еще два года назад. В ситуацию вмешались агенты.
«У Азмуна был момент для отъезда перед чемпионатом мира-2018. Он его не использовал. Тогда было несколько предложений из Германии, Италии, Англии. Но тогда его агенты решили, что на чемпионате мира в России он выстрелит и денег можно будет заработать больше. Увы, не получилось», – сообщил инсайдер.
- Сейчас интерес к Азмуну из АПЛ по-прежнему есть.
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»