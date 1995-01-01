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    Егоров: «Перед ЧМ-2018 у Азмуна были предложения из Англии, Германии, Италии, но агенты надеялись, что игрок выстрелит на ЧМ и будет стоить дороже»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун мог уехать в Европу еще два года назад. В ситуацию вмешались агенты.

    «У Азмуна был момент для отъезда перед чемпионатом мира-2018. Он его не использовал. Тогда было несколько предложений из Германии, Италии, Англии. Но тогда его агенты решили, что на чемпионате мира в России он выстрелит и денег можно будет заработать больше. Увы, не получилось», – сообщил инсайдер.

    • Сейчас интерес к Азмуну из АПЛ по-прежнему есть.
    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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