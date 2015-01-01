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    Евсеев: «В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.

    «22 апреля – день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.

    На фото я серьезный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зеленые тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.

    Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.

    В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники: все бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали», – написал Евсеев.

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2642

      Давид59 5 минут назад

      Да, были пионерлагеря, кружки и всё такое. Об этом вспоминается в первую очередь. Дети тогда ни о чём не задумывались. А вот взрослые. Для взрослых коммунизма было поменьше. Страна тотального дефицита, очередей и копеечных зарплат. Помню фотоаппарат "Зенит" стоил ровно мою зарплату. Зимние сапоги - пол зарплаты. А кто-нибудь не из Питера и Москвы вспомните ситуацию с мясом и колбасой.

      0
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      Рейтинг: +1479

      житель СПб 39 минут назад

      Не хочу про парня Лены - история псевдонима - но вот про детей все правда. Отношение к детям было совершенно другое! К сожалению для настоящего. И, в частности, масса футбольных турниров, общесоюзный турнир "Кожаный мяч" - все это создавало гораздо бОльше радости от футбола, чем нынешняя система шоу-футбола. На всех спортивных площадках играли в футбол; во многих организациях в обеденный перерыв играли в футбол... А дети... масса бесплатных спортивных секций. Копеечные летние лагеря. Государство было заточено на детей. Это так.

      1
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      Рейтинг: +39209

      portero 1 час назад

      он прав, знали что без работы не останешься, детских баз отдыха было много и всё было недорого, как и квартплата смешная ...

      2
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      Рейтинг: +3950

      САДЫЧОК 1 час назад

      У этого парня , в голове солома , так кстати говорили при СССР !

      1
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      Рейтинг: +1479

      житель СПб > САДЫЧОК 43 минуты назад

      А в чем солома - если он правду написал? Которую молодежь уже не знает.

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