Евсеев: «В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.

«22 апреля – день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.

На фото я серьезный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зеленые тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.

Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.

В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники: все бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали», – написал Евсеев.