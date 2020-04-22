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  • Евсеев: «В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме»

Евсеев: «В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме»

22 апреля 2020, 11:32
9

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.

«22 апреля – день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.

На фото я серьезный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зеленые тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.

Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.

В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники: все бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали», – написал Евсеев.

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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САДЫЧОК
1587545223
У этого парня , в голове солома , так кстати говорили при СССР !
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portero
1587546125
он прав, знали что без работы не останешься, детских баз отдыха было много и всё было недорого, как и квартплата смешная ...
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житель СПб
1587548424
Не хочу про парня Лены - история псевдонима - но вот про детей все правда. Отношение к детям было совершенно другое! К сожалению для настоящего. И, в частности, масса футбольных турниров, общесоюзный турнир "Кожаный мяч" - все это создавало гораздо бОльше радости от футбола, чем нынешняя система шоу-футбола. На всех спортивных площадках играли в футбол; во многих организациях в обеденный перерыв играли в футбол... А дети... масса бесплатных спортивных секций. Копеечные летние лагеря. Государство было заточено на детей. Это так.
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Давид59
1587550470
Да, были пионерлагеря, кружки и всё такое. Об этом вспоминается в первую очередь. Дети тогда ни о чём не задумывались. А вот взрослые. Для взрослых коммунизма было поменьше. Страна тотального дефицита, очередей и копеечных зарплат. Помню фотоаппарат "Зенит" стоил ровно мою зарплату. Зимние сапоги - пол зарплаты. А кто-нибудь не из Питера и Москвы вспомните ситуацию с мясом и колбасой.
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Иван Петров 1986
1587562452
И это правда. В городском дворце спорта можно было записаться в любую секцию. Я ходил в лыжную до конца школы. Родители ни копейки не истратили - лыжи, ботинки, комбинезон все бесплатно. Летом сборы тоже бесплатно. Чемпионом не стал, но до кандидатов в мастера добегался. Все свободное время было занято, никаких сигарет и вина.
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DOCTOR PENALTY
1587588388
Вадим прав! А кто считает, что он не прав, пусть вспомнит его нетленку "Х** вам!", сразу станет всё понятно! *****!
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