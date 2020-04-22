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  • Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков в 2019-м. За границей выступало 230 футболистов

Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков в 2019-м. За границей выступало 230 футболистов

22 апреля 2020, 08:49
21

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг, основанный на количестве выступающих за границей игроков за 2019 год.

Рейтинг стран-экспортеров игроков:

1. Бразилия – 1600 футболистов;

2. Франция – 1027;

3. Аргентина – 972;

4. Англия – 565;

5. Испания – 559;

6. Сербия – 521;

7. Германия – 480;

8. Колумбия – 467;

9. Хорватия – 446;

10. Нигерия – 399;

16. Украина – 250;

19. Россия – 230.

  • Лидером по экспорту игроков стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы высших дивизионов других стран.
  • 87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились.
  • Больше всего россиян выступало в Армении – 48 игроков, в тройку также вошли Белоруссия (30) и Казахстан (12).

Источник: CIES Football Observatory
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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Boeung777
1587535042
Да, мощные международные трансферы - Армения, Белоруссия, Казахстан. Огромные достижения.
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Давид59
1587537517
Если ввести коэффициент к общему количеству населения, то Россия будет в третьей сотне. Вот вам и причина качества нашего футбола. Что-то надо подправлять
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CSKA471
1587544900
Кто эти парни?
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житель СПб
1587551007
Да... Интересная информация. То есть в принципе футболисты есть. Но в России ими заниматься и поднимать их уровень не хотят. Вот что безобразно! Значит, надо изменять систему и воздействие на клубы.
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Proker
1587558618
Работорговцев надо привлекать
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DOCTOR PENALTY
1587560797
Это ещё один показатель коррумпированности в нашей стране. Даже полуразрушенная Украина выше.
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zigbert
1587574405
Плохо мы знаем об этих футболистах. В какой футбол они играют? До Колумбии нам конечно далеко но если взять Китай-29 и Индию -2, здесь у нас явное преимущество.
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Hektor 84
1587590527
А футболисты ли играли за бугром?
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