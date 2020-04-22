Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков в 2019-м. За границей выступало 230 футболистов

Лидером по экспорту игроков стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы высших дивизионов других стран.

Лидером по экспорту игроков стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы высших дивизионов других стран.

87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились.

87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились.