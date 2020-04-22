Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков в 2019-м. За границей выступало 230 футболистов

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг, основанный на количестве выступающих за границей игроков за 2019 год.
Рейтинг стран-экспортеров игроков:
1. Бразилия – 1600 футболистов;
2. Франция – 1027;
3. Аргентина – 972;
4. Англия – 565;
5. Испания – 559;
6. Сербия – 521;
7. Германия – 480;
8. Колумбия – 467;
9. Хорватия – 446;
10. Нигерия – 399;
16. Украина – 250;
19. Россия – 230.
- Лидером по экспорту игроков стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы высших дивизионов других стран.
- 87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились.
- Больше всего россиян выступало в Армении – 48 игроков, в тройку также вошли Белоруссия (30) и Казахстан (12).
Источник: CIES Football Observatory