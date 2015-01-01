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    Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков в 2019-м. За границей выступало 230 футболистов

    Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг, основанный на количестве выступающих за границей игроков за 2019 год.

    Рейтинг стран-экспортеров игроков:

    1. Бразилия – 1600 футболистов;

    2. Франция – 1027;

    3. Аргентина – 972;

    4. Англия – 565;

    5. Испания – 559;

    6. Сербия – 521;

    7. Германия – 480;

    8. Колумбия – 467;

    9. Хорватия – 446;

    10. Нигерия – 399;

    16. Украина – 250;

    19. Россия – 230.

    • Лидером по экспорту игроков стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы высших дивизионов других стран.
    • 87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились.
    • Больше всего россиян выступало в Армении – 48 игроков, в тройку также вошли Белоруссия (30) и Казахстан (12).

    Источник: CIES Football Observatory

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2639

      Давид59 58 минут назад

      Если ввести коэффициент к общему количеству населения, то Россия будет в третьей сотне. Вот вам и причина качества нашего футбола. Что-то надо подправлять

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      Рейтинг: +795

      shikari__ > Давид59 43 минуты назад

      так и в чем причина? в количестве? а если ввести коэффициенты в Китае и Индии, так вообще. подправлять давно ясно что, детские футбольные школы и популяризацию футбола, этого достаточно, но как то до сих пор не подправляется.

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      Рейтинг: +1403

      Boeung777 1 час назад

      Да, мощные международные трансферы - Армения, Белоруссия, Казахстан. Огромные достижения.

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      Рейтинг: +595

      vmonomah17 > Boeung777 1 час назад

      Зато высшая лига)))

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