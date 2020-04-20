Мещеряков – о приглашении Карпина в «Локомотив»: «Это все слухи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о наличии переговоров с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

«Это все слухи. Карантин, он и в Италии карантин», – сказал Мещеряков.

51-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»