Мещеряков – о приглашении Карпина в «Локомотив»: «Это все слухи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о наличии переговоров с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.
«Это все слухи. Карантин, он и в Италии карантин», – сказал Мещеряков.
- 51-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»
Источник: «Р-Спорт»