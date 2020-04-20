Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Мещеряков – о приглашении Карпина в «Локомотив»: «Это все слухи»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о наличии переговоров с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

    «Это все слухи. Карантин, он и в Италии карантин», – сказал Мещеряков.

    • 51-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2020 23:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru