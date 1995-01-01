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    «Реал» может доиграть остаток сезона на стадионе молодежной команды

    «Реал» рассматривает возможность завершения сезона на стадионе «Альфредо ди Стефано», на котором проводит игры «Кастилья».

    Клуб хочет ускорить работы по реконструкции своей арены «Сантьяго Бернабеу». Домашние матчи «Реала» будут перенесены на стадион второй команды, если остаток сезона в Примере пройдет без зрителей. «Альфредо ди Стефано» расположен на базе мадридцев и вмещает 6 тысяч зрителей.

    • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Примера и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон.
    • «Реал» занимает в турнирной таблице второе место.

    «Реал» показал, как будет выглядеть «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

    Источник: Ok Diario

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года. В августе 2017-го аудитория издания оценивалась в 32 миллиона читателей.

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