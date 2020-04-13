«Реал» показал, как будет выглядеть «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

Мадридский «Реал» опубликовал видео в своем твиттере, презентующее проект нового стадиона.
«Еще больше ярких моментов. Это «Сантьяго Бернабеу» будущего», – говорится в заявлении испанцев.
- Ранее сообщалось, что реконструкция домашней арены обойдется «Реалу» в 570 млн евро.
- Ее завершат в октябре 2022 года.
- Клуб будет заниматься проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В руководстве получили официальное разрешение от мэрии города.
Por muchos momentos más inolvidables en casa...El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2020