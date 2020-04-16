«Реал» показал, как будет выглядеть «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

Мадридский «Реал» опубликовал видео в своем твиттере, презентующее проект нового стадиона.
«Еще больше ярких моментов. Это «Сантьяго Бернабеу» будущего», – говорится в заявлении испанцев.
- Ранее сообщалось, что реконструкция домашней арены обойдется «Реалу» в 570 млн евро.
- Ее завершат в октябре 2022 года.
- Клуб будет заниматься проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В руководстве получили официальное разрешение от мэрии города.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер «Реала»