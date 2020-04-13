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    «Реал» показал, как будет выглядеть «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

    Мадридский «Реал» опубликовал видео в своем твиттере, презентующее проект нового стадиона.

    «Еще больше ярких моментов. Это «Сантьяго Бернабеу» будущего», – говорится в заявлении испанцев.

    • Ранее сообщалось, что реконструкция домашней арены обойдется «Реалу» в 570 млн евро.
    • Ее завершат в октябре 2022 года.
    • Клуб будет заниматься проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В руководстве получили официальное разрешение от мэрии города.

    Источник: Твиттер «Реала»

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