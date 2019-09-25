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    Блаттер включил Яшина, Зидана и Роналду в сборную Европы всех времeн

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер составил символическую сборную из лучших футболистов Европы всех времен.

    В команду среди прочих включен советский вратарь Лев Яшин, который в 1963 году становился обладателем «Золотого мяча».

    Вратарь: Лев Яшин (Россия);

    Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);

    Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);

    Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды);

    Тренер: Висенте дель Боске (Испания).

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3589

      Alekxei Z. 2 минуты назад

      Это что ж за схема такая ?
      Пушкаш пз ???
      Где крайние защитники ???

      0
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      Рейтинг: +510

      кто там 9 минут назад

      За что в сборной твитераст? Если хотел испанца включить, то тот же Пуйоль лучше в разы.

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