Блаттер включил Яшина, Зидана и Роналду в сборную Европы всех времeн

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер составил символическую сборную из лучших футболистов Европы всех времен.
В команду среди прочих включен советский вратарь Лев Яшин, который в 1963 году становился обладателем «Золотого мяча».
Вратарь: Лев Яшин (Россия);
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);
Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды);
Тренер: Висенте дель Боске (Испания).
Источник: «Известия»