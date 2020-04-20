Блаттер включил Яшина, Зидана и Роналду в сборную Европы всех времeн

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер составил символическую сборную из лучших футболистов Европы всех времен.

В команду среди прочих включен советский вратарь Лев Яшин, который в 1963 году становился обладателем «Золотого мяча».

Вратарь: Лев Яшин (Россия);

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);

Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды);

Тренер: Висенте дель Боске (Испания).