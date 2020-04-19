«Ювентус» налаживает контакты в окружении Зидана, желая заполучить его на следующий сезон

«Ювентус» не оставляет попыток пригласить в команду главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Итальянцы сейчас налаживают контакты в окружении француза, информирует Le10sport.

В Турине знают, что отношения Зидана с руководством «Реала» неидеальны и что испанцы не исключают вариант скорой замены тренера.