«Ювентус» налаживает контакты в окружении Зидана, желая заполучить его на следующий сезон

«Ювентус» не оставляет попыток пригласить в команду главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Итальянцы сейчас налаживают контакты в окружении француза, информирует Le10sport.
В Турине знают, что отношения Зидана с руководством «Реала» неидеальны и что испанцы не исключают вариант скорой замены тренера.
- «Ювентус» готов летом заключить с французом контракт на три года с зарплатой семь миллионов фунтов за сезон.
- Мадридцы под руководством француза выиграли десять трофеев.
- Будучи футболистом, Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
Источник: Le10sport
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