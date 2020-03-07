Daily Mail: «Ювентус» хочет летом пригласить Зидана на пост главного тренера

Зинедин Зидан может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», утверждает Daily Mail.

По информации источника, туринский клуб готов летом заключить с французом контракт на три года с зарплатой семь миллионов фунтов за сезон.

В «Ювентусе» считают, что назначение Зидана поможет команде выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, его приход должен привлечь топ-футболистов и новых спонсоров.

Контракт 47-летнего специалиста с «Реалом» рассчитан до 2022 года, но стороны могут договориться о его расторжении, поскольку некоторые игроки недовольны тренером.