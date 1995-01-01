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    Daily Mail: «Ювентус» хочет летом пригласить Зидана на пост главного тренера

    Зинедин Зидан может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», утверждает Daily Mail.

    По информации источника, туринский клуб готов летом заключить с французом контракт на три года с зарплатой семь миллионов фунтов за сезон.

    В «Ювентусе» считают, что назначение Зидана поможет команде выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, его приход должен привлечь топ-футболистов и новых спонсоров.

    Контракт 47-летнего специалиста с «Реалом» рассчитан до 2022 года, но стороны могут договориться о его расторжении, поскольку некоторые игроки недовольны тренером.

    • Мадридцы под руководством француза выиграли 10 трофеев.
    • Будучи футболистом, Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 01:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9441

      DeStar 25 минут назад

      1. Куда уж ювентусу еще топ футболисты? и без Зидана привлекаются не плохо по-моему. разве что юве нацелился на мбаппе и с помощью зидана его заполучить хочет( это при условии что мбаппе не пох на зидана
      2. 7 лямов фунтов? в италии фунты? А то что Зидан в реале 16 лям евро имеет... ниче?
      3. И какие игроки не довольны тренером? Хамес? может мариано диас? ибраим? кто еще ? бэйл? думаю что только они могут быть в этом списке)

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