Daily Mail: «Ювентус» хочет летом пригласить Зидана на пост главного тренера

Зинедин Зидан может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», утверждает Daily Mail.
По информации источника, туринский клуб готов летом заключить с французом контракт на три года с зарплатой семь миллионов фунтов за сезон.
В «Ювентусе» считают, что назначение Зидана поможет команде выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, его приход должен привлечь топ-футболистов и новых спонсоров.
Контракт 47-летнего специалиста с «Реалом» рассчитан до 2022 года, но стороны могут договориться о его расторжении, поскольку некоторые игроки недовольны тренером.
- Мадридцы под руководством француза выиграли 10 трофеев.
- Будучи футболистом, Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
Источник: Daily Mail