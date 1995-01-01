Daily Mail: «Ювентус» хочет летом пригласить Зидана на пост главного тренера

1. Куда уж ювентусу еще топ футболисты? и без Зидана привлекаются не плохо по-моему. разве что юве нацелился на мбаппе и с помощью зидана его заполучить хочет( это при условии что мбаппе не пох на зидана
2. 7 лямов фунтов? в италии фунты? А то что Зидан в реале 16 лям евро имеет... ниче?
3. И какие игроки не довольны тренером? Хамес? может мариано диас? ибраим? кто еще ? бэйл? думаю что только они могут быть в этом списке)
Зинедин Зидан может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», утверждает Daily Mail.
По информации источника, туринский клуб готов летом заключить с французом контракт на три года с зарплатой семь миллионов фунтов за сезон.
В «Ювентусе» считают, что назначение Зидана поможет команде выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, его приход должен привлечь топ-футболистов и новых спонсоров.
Контракт 47-летнего специалиста с «Реалом» рассчитан до 2022 года, но стороны могут договориться о его расторжении, поскольку некоторые игроки недовольны тренером.
- Мадридцы под руководством француза выиграли 10 трофеев.
- Будучи футболистом, Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.