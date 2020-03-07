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  • Daily Mail: «Ювентус» хочет летом пригласить Зидана на пост главного тренера

Daily Mail: «Ювентус» хочет летом пригласить Зидана на пост главного тренера

7 марта 2020, 01:17
5

Зинедин Зидан может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», утверждает Daily Mail.

По информации источника, туринский клуб готов летом заключить с французом контракт на три года с зарплатой семь миллионов фунтов за сезон.

В «Ювентусе» считают, что назначение Зидана поможет команде выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, его приход должен привлечь топ-футболистов и новых спонсоров.

Контракт 47-летнего специалиста с «Реалом» рассчитан до 2022 года, но стороны могут договориться о его расторжении, поскольку некоторые игроки недовольны тренером.

  • Мадридцы под руководством француза выиграли 10 трофеев.
  • Будучи футболистом, Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

Источник: Daily Mail
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Реал Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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DeStar
1583538108
1. Куда уж ювентусу еще топ футболисты? и без Зидана привлекаются не плохо по-моему. разве что юве нацелился на мбаппе и с помощью зидана его заполучить хочет( это при условии что мбаппе не пох на зидана 2. 7 лямов фунтов? в италии фунты? А то что Зидан в реале 16 лям евро имеет... ниче? 3. И какие игроки не довольны тренером? Хамес? может мариано диас? ибраим? кто еще ? бэйл? думаю что только они могут быть в этом списке)
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Proker
1583557537
Зидан он не Роналду,как вы думали,ему там все устраивает
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Dizayner
1583571100
Ну нет, ну зачем? В прошлом году тоже самое говорилось про Сарри)) Что вот именно тот тренер, который поможет выиграть ЛЧ. Не нужна каждый год чехарда тренеров, лучше от этого не станет, да и куда еще топ игроков приглашать? Кого? Килиан не придет, Неймар тоже. Ди и глупость это - приглашать тренера, чтобы потом приглашать топ-игроков)) Они ведь не из-за какого-то тренера приходят в какой-то клуб
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KIENDJIN
1583748390
Кабздец мадридской срамоте.
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