В Мексике на пять лет отменили повышение и понижение в классе для первых двух дивизионов

Мексика предприняла меры для достижения финансовой стабильности клубов после пандемии коронавируса. В частности, решили сделать закрытыми первые два дивизиона на пять лет.
Об этом сообщил президент Мексиканский лиги Энрике Бонилья. Понижение и повышение в классе в первых двух дивизионах не будет осуществляться в течение пяти лет. Кроме того, клубы будут получать финансовую помощь.
- Чемпионат Мексики приостановили 15 марта из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 150000 человек.
- Действующим победителем чемпионата Мексики является «Монтеррей», участник последнего клубного чемпионата мира.
Источник: RMC Sport