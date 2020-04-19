В Мексике на пять лет отменили повышение и понижение в классе для первых двух дивизионов

Мексика предприняла меры для достижения финансовой стабильности клубов после пандемии коронавируса. В частности, решили сделать закрытыми первые два дивизиона на пять лет.

Об этом сообщил президент Мексиканский лиги Энрике Бонилья. Понижение и повышение в классе в первых двух дивизионах не будет осуществляться в течение пяти лет. Кроме того, клубы будут получать финансовую помощь.