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    В Мексике на пять лет отменили повышение и понижение в классе для первых двух дивизионов

    Мексика предприняла меры для достижения финансовой стабильности клубов после пандемии коронавируса. В частности, решили сделать закрытыми первые два дивизиона на пять лет.

    Об этом сообщил президент Мексиканский лиги Энрике Бонилья. Понижение и повышение в классе в первых двух дивизионах не будет осуществляться в течение пяти лет. Кроме того, клубы будут получать финансовую помощь.

    • Чемпионат Мексики приостановили 15 марта из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 150000 человек.
    • Действующим победителем чемпионата Мексики является «Монтеррей», участник последнего клубного чемпионата мира.

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2749

      TOMSON 1 час назад

      А у нас оказывается не самые больные на голову в руководстве сидят.

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