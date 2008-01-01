Уткин: «У Умярова и Зиньковского нет европейского будущего. Это сказал выдающийся европейский скаут»

Интересно , а что или кто рассматривается под "европейским уровнем " ?
По мимо Реала, Барсы, Юве , ПСЖ и прочих топов есть много команд с более приземлёнными амбициями.
При хорошей работе и росте мастерства дорога в Европу открыта всем.
Видеоблогер Василий Уткин поговорил о перспективах заиграть в Европе полузащитников Наиля Умярова и Антона Зиньковского. Журналист привел точку зрения из Франции.
«Я знаю, что Наиля Умярова наряду с Антоном Зиньковским смотрел один выдающийся европейский скаут осенью. Он сказал, что у этих ребят европейского будущего нет. Вполне возможно, он ошибается. Это очень крутой скаут, спортивный директор «Лилля». Я склонен ему доверять», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.
- Умяров в сезоне РПЛ провел десять матчей.
- На счету Зиньковского 20 матчей, шесть результативных пасов.
- «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне вылета.