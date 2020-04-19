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  • Уткин: «У Умярова и Зиньковского нет европейского будущего. Это сказал выдающийся европейский скаут»

Уткин: «У Умярова и Зиньковского нет европейского будущего. Это сказал выдающийся европейский скаут»

19 апреля 2020, 08:43
7

Видеоблогер Василий Уткин поговорил о перспективах заиграть в Европе полузащитников Наиля Умярова и Антона Зиньковского. Журналист привел точку зрения из Франции.

«Я знаю, что Наиля Умярова наряду с Антоном Зиньковским смотрел один выдающийся европейский скаут осенью. Он сказал, что у этих ребят европейского будущего нет. Вполне возможно, он ошибается. Это очень крутой скаут, спортивный директор «Лилля». Я склонен ему доверять», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • Умяров в сезоне РПЛ провел десять матчей.
  • На счету Зиньковского 20 матчей, шесть результативных пасов.
  • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне вылета.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зиньковский Антон Умяров Наиль Уткин Василий
Комментарии (7)
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Masteralex
1587275755
до каких пор на этом ресурсе будут гнать бред этой тупой жирной свиньи?
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New Life
1587280781
Глупо тиражировать такую инфу. Предсказателей, детей Ванги, пруд пруди, никакой пользы от них нет, и это только засерает мозги людям.
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ARSteven89
1587289488
Вот удивил-то, а кого из российских футболистов, со времён Дмитрия Аленичева в Порту молодого Жозе Моуриньо, вообще сейчас можно представить в команде, борющейся за победу в ЛЧ??? Да и сам Порту в 2003-04м ярко вспыхнул засчёт сплава португальской молодёжи и опыта! Наш "европейский уровень" это команды типа: - Валенсия Дениса Черышева (и то, потому что он продукт испанской футбольной школы) или Вальядолид в Испании; - Брайтон, Кристал Пэлас, Ньюкасл (может шейхи до кучи обратят внимание на наших) в Англии, - возможно (с офигенной натяжкой) Рома или Фиорентина в Италии, - Герта, Вольфсбург или Аугсбург в Германии. Но самый лучший вариант - это путь Александра Головина, сначала во Францию, в которой точно дадут шанс, в Лиге 1 дают шанс всем абсолютно, это лига талантов и открытия новых звёздочек. Кроме ПСЖ, конечно, вы понимаете почему, можно отправиться в Монако, Лион, Ренн, Лилль или Марсель, получить шанс, а остальное в твоей голове, руках и ногах!
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DOCTOR PENALTY
1587295107
Я бы на месте агентов этих игроков нашёл возможность связаться с французом, выслушал бы его внимательно и подробно довёл его мнение до пацанов, пусть работают.
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GermanVo
1587304038
Я, конечно, не эксперт, но то что показывал Умяров до травмы впечатляло. В некоторых моментах даже восхищало. Тем более ему только будет 20. Про Зиньковского ничего сказать не могу, как-то не следил за ним.
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Hektor 84
1587316122
Он тебе лично это сказал? Вечно несет пургу. Молодые футболисты, у них всё впереди. Интересно у кого из наших футболистов европейское будущее? Если они в Европу и не стремятся.
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