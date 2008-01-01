Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Уткин: «У Умярова и Зиньковского нет европейского будущего. Это сказал выдающийся европейский скаут»

    Видеоблогер Василий Уткин поговорил о перспективах заиграть в Европе полузащитников Наиля Умярова и Антона Зиньковского. Журналист привел точку зрения из Франции.

    «Я знаю, что Наиля Умярова наряду с Антоном Зиньковским смотрел один выдающийся европейский скаут осенью. Он сказал, что у этих ребят европейского будущего нет. Вполне возможно, он ошибается. Это очень крутой скаут, спортивный директор «Лилля». Я склонен ему доверять», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Умяров в сезоне РПЛ провел десять матчей.
    • На счету Зиньковского 20 матчей, шесть результативных пасов.
    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3557

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      Интересно , а что или кто рассматривается под "европейским уровнем " ?
      По мимо Реала, Барсы, Юве , ПСЖ и прочих топов есть много команд с более приземлёнными амбициями.
      При хорошей работе и росте мастерства дорога в Европу открыта всем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2896

      Борат 35 минут назад

      У спартака нет европейского будущего ! Позор рылам! Позор пищевику ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      New Life 36 минут назад

      Глупо тиражировать такую инфу. Предсказателей, детей Ванги, пруд пруди, никакой пользы от них нет, и это только засерает мозги людям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Masteralex 2 часа назад

      до каких пор на этом ресурсе будут гнать бред этой тупой жирной свиньи?

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru