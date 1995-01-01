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    Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, кто на его взгляд сильнее – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    По его словам, оба игрока – уникальные футболисты, однако, португалец не дотягивает до уровня аргентинца.

    «Помню, в 2013 году я играл в составе «ПСЖ» против «Барселоны». Вышел Месси и сразу же забил. Мы показали хороший футбол, но все равно проиграли», – добавил известный англичанин для Télam.

    • 32-летний Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча», а также лучший бомбардир в истории чемпионата Испании.
    • 35-летний Роналду – пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился лучшим бомбардиром мадридского «Реала», а также выигрывал Евро в 2016 году. Сейчас он играет за «Ювентус».

    Источник: Télam

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1898

      Бухбух 41 минуту назад

      Месси, может, и сильнее. Но в самых важных матчах, как клуба, так и сборной, Роналду всегда превосходил Месси.

      0
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      Рейтинг: +71

      Соарес 45 минут назад

      Судишь по одному матчу ?

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