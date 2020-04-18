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Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»

18 апреля 2020, 20:13
13

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, кто на его взгляд сильнее – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

По его словам, оба игрока – уникальные футболисты, однако, португалец не дотягивает до уровня аргентинца.

«Помню, в 2013 году я играл в составе «ПСЖ» против «Барселоны». Вышел Месси и сразу же забил. Мы показали хороший футбол, но все равно проиграли», – добавил известный англичанин для Télam.

  • 32-летний Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча», а также лучший бомбардир в истории чемпионата Испании.
  • 35-летний Роналду – пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился лучшим бомбардиром мадридского «Реала», а также выигрывал Евро в 2016 году. Сейчас он играет за «Ювентус».

Источник: Télam
Комментарии (13)
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Соарес
1587232052
Судишь по одному матчу ?
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Бухбух
1587232308
Месси, может, и сильнее. Но в самых важных матчах, как клуба, так и сборной, Роналду всегда превосходил Месси.
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O-Z
1587236425
Такого бреда давно не слышал
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vavilon69
1587241265
Дэвид Бекхэм покури вместе с МЕССИ.
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Proker
1587243976
Если Месси крут то пусть покажет свой уровень в другой лиги, думаю сразу потухнет:)
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житель СПб
1587246723
Справедливости ради: они оба - гении (каждый по своему); и оба находятся на высшей ступеньке современного футбола.
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SaveAS
1587250300
Болельщики делятся на два типа, те кто за Месси и те, кто за Рональду! А почему просто не поддерживать обоих? Игры с их участием смотреть одно удовольствие!
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gor77
1587259198
"Кто лучше?" В этом споре обе стороны будут спорить всегда. Без остановки! С пеной у рта! С оскорблениями! Все и всегда будут доказывать и спорить только о своём! И каждая сторона будет права! И это нормально. Это как в классических противостояниях: "ЦСКА" и "Спартак", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона", "Селтик" и "Рейнджерс" и т. д.
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sochi-2013
1587271395
Общее презрение:: уууууууууууууууууууууууууу- су...!!!!!!!!!!!!!!
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zigbert
1587313745
Не хотелось бы сшибать лбами этих футболистов. Пусть каждый идет своим путем. По факту за последние годы выдающиеся игроки.
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