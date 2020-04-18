Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, кто на его взгляд сильнее – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

По его словам, оба игрока – уникальные футболисты, однако, португалец не дотягивает до уровня аргентинца.

«Помню, в 2013 году я играл в составе «ПСЖ» против «Барселоны». Вышел Месси и сразу же забил. Мы показали хороший футбол, но все равно проиграли», – добавил известный англичанин для Télam.