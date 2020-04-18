Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, кто на его взгляд сильнее – Криштиану Роналду или Лионель Месси.
По его словам, оба игрока – уникальные футболисты, однако, португалец не дотягивает до уровня аргентинца.
«Помню, в 2013 году я играл в составе «ПСЖ» против «Барселоны». Вышел Месси и сразу же забил. Мы показали хороший футбол, но все равно проиграли», – добавил известный англичанин для Télam.
- 32-летний Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча», а также лучший бомбардир в истории чемпионата Испании.
- 35-летний Роналду – пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился лучшим бомбардиром мадридского «Реала», а также выигрывал Евро в 2016 году. Сейчас он играет за «Ювентус».
Источник: Télam