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    Гладилин: «Спартак» – самый популярный и народный клуб. Выпью пива в честь его 98-летия»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался по случаю 98-летия клуба. Ветеран считает его популярнейшим в стране.

    «Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.

    Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% за оставшиеся клубы», – цитирует Гладилина «Чемпионат».

    • Гладилин выступал за «Спартак» в 70-е и 80-е годы.
    • Он трижды с командой брал серебро чемпионата СССР.
    • Гладилин работал в «Спартаке» и в качестве тренера.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.04.2020 15:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 18 апреля 2020, 22:11

      Самый народный LOOOOOL

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 апреля 2020, 19:46

      опять про народную!! когда это было! забудьте уже!когда 5 команд было на всю россию и до сих пор орете..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 апреля 2020, 18:47

      Всех болельщиков Спартака с праздником!!! Будут у нас еще красивые победы!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > zigbert 18 апреля 2020, 19:48

      самое по мне лучшее высказывание..)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 18 апреля 2020, 17:55

      Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака»
      а я бокал коньяка за Спартак!!! с праздником, КБ друзья!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > JTherry 18 апреля 2020, 18:31

      +++ . Всему предпочитаю настоечки собственного производства . ))) С праздником КБ братство !!!

      7
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 18 апреля 2020, 17:30

      А я уже в дрова.
      Пусть Бог хранит тебя!
      ОУКБ.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vladik12 18 апреля 2020, 18:25

      Рановато , батенька - " до первой звезды нельзя " )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3736

      Ziklop > VVM1964 18 апреля 2020, 23:13

      Что шаббат нарушает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 18 апреля 2020, 17:26

      В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!! Всех Спартачей поздравляю с Нашим праздником.Пора наливать.....всем удачи в этом "непростом деле".

      10
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      Рейтинг: +4077

      морозз 18 апреля 2020, 16:46

      Сколько бы бомжи с конями не метали икры, Спартак всегда и навечно... самый народный и самый популярный футбольный клуб с миллионами болельщиков России! Зенит с его огромными газовыми деньгами теряет авторитет и болел и это факт! Кони стремятся к днищу, так как их босс весь в долгах! Так что альтернативы Спартаку ещё долго не будет!

      11
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      ...
      Рейтинг: -688

      valkam72 > морозз 18 апреля 2020, 17:02

      А в иллюзиях, что они популярней Спартака, икру они будут метать вечно.

      9
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 апреля 2020, 16:29

      Самый популярный и народный клуб в СССР... Ну в принципе, этим всё и сказано.. Советским прошлым живут и здравствуют до сих пор..

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 18 апреля 2020, 16:22

      С днём рождения Спартак.
      И пусть у всех завистников отвалятся зубы.А лучше член на пятке вырастет.Как ссать, так разуваться.

      12
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 апреля 2020, 16:15

      САМ СЕБЯ НЕ ПОЗДРАВИШЬ И НИ КТО И НЕ ВСПОМНИТ САМЫЙ "ПОПУЛЯРНЫЙ"

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > giluxa1963 18 апреля 2020, 18:28

      "Зависть — явное зло для человеческой души. Она предполагает убеждение в несправедливости установленного Богом порядка и поэтому причислена церковью к семи смертным грехам. Зависть — приступ злости или, попросту говоря, досада из-за чужого добра или блага. Зависть — это еще и печаль, потому что ранит она, прежде всего, самого завистника. " Покайся , грешник !!!

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > VVM1964 19 апреля 2020, 09:11

      ЭТО ВАША ГОРДЫНЯ

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > giluxa1963 19 апреля 2020, 14:59

      А в чем гордыня ? С гордостью только не путай .

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