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  • Гладилин: «Спартак» – самый популярный и народный клуб. Выпью пива в честь его 98-летия»

Гладилин: «Спартак» – самый популярный и народный клуб. Выпью пива в честь его 98-летия»

18 апреля 2020, 15:55
19

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался по случаю 98-летия клуба. Ветеран считает его популярнейшим в стране.

«Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.

Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% за оставшиеся клубы», – цитирует Гладилина «Чемпионат».

  • Гладилин выступал за «Спартак» в 70-е и 80-е годы.
  • Он трижды с командой брал серебро чемпионата СССР.
  • Гладилин работал в «Спартаке» и в качестве тренера.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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Makaweli
1587215098
Только болелы Спартака называют Спартак народной и великой командой, вы как пендосы богом хранимая страна
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giluxa1963
1587215717
САМ СЕБЯ НЕ ПОЗДРАВИШЬ И НИ КТО И НЕ ВСПОМНИТ САМЫЙ "ПОПУЛЯРНЫЙ"
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vka1970
1587216146
С днём рождения Спартак. И пусть у всех завистников отвалятся зубы.А лучше член на пятке вырастет.Как ссать, так разуваться.
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BarStep
1587216557
Самый популярный и народный клуб в СССР... Ну в принципе, этим всё и сказано.. Советским прошлым живут и здравствуют до сих пор..
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морозз
1587217582
Сколько бы бомжи с конями не метали икры, Спартак всегда и навечно... самый народный и самый популярный футбольный клуб с миллионами болельщиков России! Зенит с его огромными газовыми деньгами теряет авторитет и болел и это факт! Кони стремятся к днищу, так как их босс весь в долгах! Так что альтернативы Спартаку ещё долго не будет!
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Plyash
1587220019
В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!! Всех Спартачей поздравляю с Нашим праздником.Пора наливать.....всем удачи в этом "непростом деле".
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vladik12
1587220208
А я уже в дрова. Пусть Бог хранит тебя! ОУКБ.
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JTherry
1587221752
Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака» а я бокал коньяка за Спартак!!! с праздником, КБ друзья!!!
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zigbert
1587224844
Всех болельщиков Спартака с праздником!!! Будут у нас еще красивые победы!!!
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Chernyi Lis
1587228384
опять про народную!! когда это было! забудьте уже!когда 5 команд было на всю россию и до сих пор орете..
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