Гладилин: «Спартак» – самый популярный и народный клуб. Выпью пива в честь его 98-летия»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался по случаю 98-летия клуба. Ветеран считает его популярнейшим в стране.

«Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.

Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% за оставшиеся клубы», – цитирует Гладилина «Чемпионат».