Хави: «Гвардиола – лучший тренер мира»

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил работу испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, который тренирует «Манчестер Сити».

В беседе с пресс-службой англичан известный футболист заявил, что считает Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Когда он пришел в «Сити», я не сомневался, что клуб будет прогрессировать и добьется успеха. Многие говорят, что первый сезон получился неудачным. В этом есть доля правды. С другой стороны, в первый год работы всегда сложно найти свою игру», – добавил Хави.