Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Хави: «Гвардиола – лучший тренер мира»

    Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил работу испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, который тренирует «Манчестер Сити».

    В беседе с пресс-службой англичан известный футболист заявил, что считает Гвардиолу лучшим тренером мира.

    «Когда он пришел в «Сити», я не сомневался, что клуб будет прогрессировать и добьется успеха. Многие говорят, что первый сезон получился неудачным. В этом есть доля правды. С другой стороны, в первый год работы всегда сложно найти свою игру», – добавил Хави.

    • Экс-игрок каталонцев знаком с Гвардиолой по работе в «Барселоне».
    • Вместе с «Манчестер Сити» испанец выигрывал восемь трофеев, в том числе два титула чемпиона Англии.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru