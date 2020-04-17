Глава МИД РФ Лавров: «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Для меня «Спартак» – это больше, чем команда, это то, что даже во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие. «Спартак» со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было.

В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. Как я уже говорил, в моем понимании, «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают», – сказал Лавров.

Дипломат много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.

В текущем розыгрыше РПЛ по итогам 22 туров столичная команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Министр Лавров сообщил, что во время пандемии скучает по футболу