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    Глава МИД РФ Лавров: «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    «Для меня «Спартак» – это больше, чем команда, это то, что даже во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие. «Спартак» со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было.

    В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. Как я уже говорил, в моем понимании, «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают», – сказал Лавров.

    • Дипломат много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.
    • В текущем розыгрыше РПЛ по итогам 22 туров столичная команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Министр Лавров сообщил, что во время пандемии скучает по футболу

    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +4034

      TOL47 1 минуту назад

      да Спартаков было много в каждом районе не по одному, интересно что потом это перетекло к московскому Спартаку. из серии я же за Спартак играл в Лодейнопольском районе Ленинградской области, а московский это наш главный клуб.

      0
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      Рейтинг: +4516

      ivany4 38 минут назад

      А зенит - как государство.))
      Отличная Родина, но отвратительное государство!!!(Задорнов (С))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1670

      zabvo9406 1 час назад

      Совершенно верно!!!!!!!!!!!!!!! и возразить нечем!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14245

      bset 1 час назад

      Помогает душевное равновесие найти - это когда на 10-е место опустились? Хотя логично - в середине таблицы меньше всего нервов тратится. Внизу боишься вылететь, наверху боишься, что тебя обгонит конкурент, а в середине таблицы штиль.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Karel1977 1 час назад

      Так эту фразу каждый человек скажет,только команда будет у каждого своя,в зависимости от города.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахахахахахахаха
      понятно теперь все

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3842

      vladik12 > FENIX-SL 1 час назад

      Что Вам понятно?

      2
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      Рейтинг: +1130

      FENIX-SL > vladik12 21 минуту назад

      ахахахахахахахахахахахахахахаха
      минуснул не поняв что я хочу сказать
      а потом спросил

      агрессия типичная для болельщика НАШЕГО великого клуба

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3842

      vladik12 > FENIX-SL 17 минут назад

      Вы не ответили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      FENIX-SL > vladik12 12 минут назад

      ахахахахахаха
      минусуй так и не получив ответа

      1
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      Рейтинг: +1130

      FENIX-SL > vladik12 10 минут назад

      СМОТРИТЕ ВСЕ!!!!!!!!

      болельщика спартака оскорбляет само наличие того
      что кто то не болеет за его НАРОДНЫЙ КЛУБ
      чтобы его задеть даже не нужно оскорблений

      СМОТРИТЕ ВСЕ!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      david17 1 час назад

      А аларм, литейный и борат это как туалетная бумага

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22787

      VVM1964 > david17 1 час назад

      Использованная . )))

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