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  • Глава МИД РФ Лавров: «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают»

Глава МИД РФ Лавров: «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают»

17 апреля 2020, 13:15
40

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Для меня «Спартак» – это больше, чем команда, это то, что даже во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие. «Спартак» со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было.

В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. Как я уже говорил, в моем понимании, «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают», – сказал Лавров.

  • Дипломат много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.
  • В текущем розыгрыше РПЛ по итогам 22 туров столичная команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Министр Лавров сообщил, что во время пандемии скучает по футболу

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (40)
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david17
1587120154
А аларм, литейный и борат это как туалетная бумага
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bset
1587122666
Помогает душевное равновесие найти - это когда на 10-е место опустились? Хотя логично - в середине таблицы меньше всего нервов тратится. Внизу боишься вылететь, наверху боишься, что тебя обгонит конкурент, а в середине таблицы штиль.
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zabvo9406
1587122715
Совершенно верно!!!!!!!!!!!!!!! и возразить нечем!!!!!
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ivany4
1587124722
А зенит - как государство.)) Отличная Родина, но отвратительное государство!!!(Задорнов (С))
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DOCTOR PENALTY
1587128648
Главный тренер МИДа С.Лавров с нами. Это солидно!
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derrik2000
1587129126
Правильно сказал Лавров. Спартак - это на всю жизнь. В какой-то период жизни больше места в жизни занимает, в какой-то период (когда становишься старше и понимаешь, что далеко не всё в жизни определяется футболом, как таковым, и любимой командой Спартак) - меньше. Но на всю жизнь.
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Nerlinger
1587131667
Её продают ... такие как ....
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alp
1587132110
уважаю Лаврова, и, теперь будет еще больше уважать, при такой аццкой игре спартака быть всегда таким спокойным и уравновешенным...
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_Kesh_Suntar_
1587133542
Аааааа вот почему!, Россия в говне! )
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ufos73
1587144420
Миллер Зенит это как офшорные острова, перекроют их, пойдем на другие...
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