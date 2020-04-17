Акинфеев: «Какой бы матч посоветовал пересмотреть? Мартовскую игру со «Спартаком» на Кубок. Качественная, классная встреча»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал для пересмотра мартовскую встречу против «Спартака» на Кубок России. Спартаковцы в меньшинстве выиграли со счетом 3:2.

– Самые яркие матчи с твоим участием, которые ты посоветовал бы пересмотреть?

– Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли. Драйв, нерв. Для нас хорошего мало, но по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч был.