Акинфеев: «Какой бы матч посоветовал пересмотреть? Мартовскую игру со «Спартаком» на Кубок. Качественная, классная встреча»

То как спартак в меньшинстве вас возил?
Как у дивеева(которым на сколько помню Лондонский Арсенал интересовался) ножки подкосились(в момент победного гола спама?).
Стыдно должно быть такое советовать пересмотреть болельщикам ЦСКА, тебе то Игорян, понятно что уж всё пофиг, привык да и возраст.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал для пересмотра мартовскую встречу против «Спартака» на Кубок России. Спартаковцы в меньшинстве выиграли со счетом 3:2.
– Самые яркие матчи с твоим участием, которые ты посоветовал бы пересмотреть?
– Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли. Драйв, нерв. Для нас хорошего мало, но по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч был.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
- ЦСКА в таблице идет пятым.