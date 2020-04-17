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  • Акинфеев: «Какой бы матч посоветовал пересмотреть? Мартовскую игру со «Спартаком» на Кубок. Качественная, классная встреча»

Акинфеев: «Какой бы матч посоветовал пересмотреть? Мартовскую игру со «Спартаком» на Кубок. Качественная, классная встреча»

17 апреля 2020, 09:16
17

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал для пересмотра мартовскую встречу против «Спартака» на Кубок России. Спартаковцы в меньшинстве выиграли со счетом 3:2.

– Самые яркие матчи с твоим участием, которые ты посоветовал бы пересмотреть?

– Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли. Драйв, нерв. Для нас хорошего мало, но по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч был.

  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
  • ЦСКА в таблице идет пятым.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь
Комментарии (17)
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BarStep
1587107618
Соглашусь, игра держала нерв и смотрелась достаточно качественно..
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кто там
1587110769
То как спартак в меньшинстве вас возил? Как у дивеева(которым на сколько помню Лондонский Арсенал интересовался) ножки подкосились(в момент победного гола спама?). Стыдно должно быть такое советовать пересмотреть болельщикам ЦСКА, тебе то Игорян, понятно что уж всё пофиг, привык да и возраст.
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bset
1587112026
Согласен, сам матч был приятным - была борьба, полностью отдавались в каждом эпизоде, но, к сожалению, проиграли. Но это был достойный матч, за который не стыдно.
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ZENIT***
1587112393
Да! Отдаю должное обеим командам,показали очень красивый,качественный футбол! Побольше бы таких матчей!
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oyabun
1587112834
Побольше бы таких игр. И поддерживаю Лаврова - скучаю по футболу.
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Граф2019
1587114199
ЦСКА - Динамо М ! Ташкент. 1970 г.
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СвинкаСправедливости
1587121289
Игра, в которой вы даже в большинстве с купленным судейкой ничего не смогли показать?
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VVM1964
1587122492
Вот уж не ожидал от Акинфеева объективной оценки и что он выберет именно этот матч - зачет !!!
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ALEX ML
1587141611
С Ростовом -2 и не забитый пенальти
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dimag
1587294996
Пожалуй лучше я посмотрю - МЮ-ЦСКА 3:3, Интер-ЦСКА 1:2, МС-ЦСКА 1:2, Реал-ЦСКА 0:3.
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