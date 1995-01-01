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    Акинфеев: «Какой бы матч посоветовал пересмотреть? Мартовскую игру со «Спартаком» на Кубок. Качественная, классная встреча»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал для пересмотра мартовскую встречу против «Спартака» на Кубок России. Спартаковцы в меньшинстве выиграли со счетом 3:2.

    – Самые яркие матчи с твоим участием, которые ты посоветовал бы пересмотреть?

    – Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли. Драйв, нерв. Для нас хорошего мало, но по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч был.

    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      кто там 40 секунд назад

      То как спартак в меньшинстве вас возил?
      Как у дивеева(которым на сколько помню Лондонский Арсенал интересовался) ножки подкосились(в момент победного гола спама?).
      Стыдно должно быть такое советовать пересмотреть болельщикам ЦСКА, тебе то Игорян, понятно что уж всё пофиг, привык да и возраст.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3497

      BarStep 53 минуты назад

      Соглашусь, игра держала нерв и смотрелась достаточно качественно..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2165

      alarm 1 час назад

      эта та игра, в которой фердун занёс в судейскую рекордное количество чемоданов?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2437

      Павелий > alarm 1 час назад

      А ты уже сделал уроки? Мама проверила?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      "supermax" > Павелий 1 час назад

      Да пусть П. И. З. Д. И. Т... Он в этом деле лучший... Дистанционное обучение позволяет чуть чаще это делать))

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