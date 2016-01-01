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    Акинфеев: «Тренировочный процесс дома – это адок»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как проходят его тренировки на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Она началась в марте.

    «Тренировочный процесс дома – это небольшой адок, я вам скажу. Поэтому приходится выходить на улицу и заниматься бегом. Как могу, так и стараюсь. Тренер по физподготовке Паулино Гранеро каждый день нам присылает в командный чат программы тренировок. Все есть, каждый выполняет», – сказал вратарь.

    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 140000 человек.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +477

      Граф2019 51 минуту назад

      Игорек букву "3" потерял! или очепятка блин...

      0
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      Рейтинг: +10692

      vladimir-7 > Граф2019 44 минуты назад

      ...может быть адок, это уменьшительное от слова АД.

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      Рейтинг: +477

      Граф2019 > vladimir-7 34 минуты назад

      пардон! вселенский! я здумал задок...

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