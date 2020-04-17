Акинфеев: «Тренировочный процесс дома – это адок»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как проходят его тренировки на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Она началась в марте.

«Тренировочный процесс дома – это небольшой адок, я вам скажу. Поэтому приходится выходить на улицу и заниматься бегом. Как могу, так и стараюсь. Тренер по физподготовке Паулино Гранеро каждый день нам присылает в командный чат программы тренировок. Все есть, каждый выполняет», – сказал вратарь.