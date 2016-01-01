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    Акинфеев – об оскорблении с трибун: «Для меня это кайф и драйв»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к болельщикам соперников, оскорбляющих футболистов во время матчей.

    «Когда фанаты кричат в твой адрес «красивые» слова – это просто кайф и драйв. Раньше мне это было неприятно, сейчас я стал более сдержанный. Футбол этим существует. Фанатские оскорбления – это тоже своего рода игра болельщиков с футболистами. Эффект толпы заряжает.

    Кричать можно все что угодно, только ничем не кидаться, так как это угроза здоровью, и игра в Черногории это показала. А так пожалуйста – кричите, выплескивайте энергию. Это классно», – сказал футболист.

    • Акинфеев провел в этом сезоне РПЛ 22 игры, пропустив 22 мяча.
    • ЦСКА идет в турнирной таблице на пятом месте.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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