Акинфеев – об оскорблении с трибун: «Для меня это кайф и драйв»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к болельщикам соперников, оскорбляющих футболистов во время матчей.

«Когда фанаты кричат в твой адрес «красивые» слова – это просто кайф и драйв. Раньше мне это было неприятно, сейчас я стал более сдержанный. Футбол этим существует. Фанатские оскорбления – это тоже своего рода игра болельщиков с футболистами. Эффект толпы заряжает.

Кричать можно все что угодно, только ничем не кидаться, так как это угроза здоровью, и игра в Черногории это показала. А так пожалуйста – кричите, выплескивайте энергию. Это классно», – сказал футболист.