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    Блаттер: «США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер порассуждал о возможном переносе ЧМ-2022 в другую страну.

    • Ближайший мундаиль должен принять Катар.
    • Из-за коррупционного скандала у азиатского государства могут отобрать право проведения турнира.
    • Блаттер возглавлял ФИФА с 1996 по 2015 год.

    «Германия могла бы принять ЧМ-2022. Но это будет означать, что после 2018 года турнир вновь будет проводиться в Европе, поэтому такой вариант не будет приоритетом.

    США могут сделать это вместо 2026 года. Они способны, это не ракетостроение. Япония также может принять турнир. Они предлагали провести ЧМ-2022.

    К счастью, на чемпионате мира будет только 32 команды, а не 48, как планировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Организационные усилия не будут больше, чем на ЧМ-2018», – сказал Блаттер.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3493

      Alekxei Z. 1 час назад

      Лучший друг Путина, сперва выбрал Катар , а теперь рассуждает о переносе. Бред.
      Скоро ФИФА разгонят, как коррупционную организацию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1238

      koli4ka 1 час назад

      сегодня,в этом непредсказуемом мире это делается на раз-два...

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    • ...
      Рейтинг: +2423

      Hektor 84 1 час назад

      Бред. Ни кто у Катара не посмеет отобрать мундиаль.

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