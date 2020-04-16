Блаттер: «США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер порассуждал о возможном переносе ЧМ-2022 в другую страну.

Ближайший мундаиль должен принять Катар.

Из-за коррупционного скандала у азиатского государства могут отобрать право проведения турнира.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1996 по 2015 год.

«Германия могла бы принять ЧМ-2022. Но это будет означать, что после 2018 года турнир вновь будет проводиться в Европе, поэтому такой вариант не будет приоритетом.

США могут сделать это вместо 2026 года. Они способны, это не ракетостроение. Япония также может принять турнир. Они предлагали провести ЧМ-2022.

К счастью, на чемпионате мира будет только 32 команды, а не 48, как планировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Организационные усилия не будут больше, чем на ЧМ-2018», – сказал Блаттер.