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Блаттер: «США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара»

16 апреля 2020, 07:53
8

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер порассуждал о возможном переносе ЧМ-2022 в другую страну.

  • Ближайший мундаиль должен принять Катар.
  • Из-за коррупционного скандала у азиатского государства могут отобрать право проведения турнира.
  • Блаттер возглавлял ФИФА с 1996 по 2015 год.

«Германия могла бы принять ЧМ-2022. Но это будет означать, что после 2018 года турнир вновь будет проводиться в Европе, поэтому такой вариант не будет приоритетом.

США могут сделать это вместо 2026 года. Они способны, это не ракетостроение. Япония также может принять турнир. Они предлагали провести ЧМ-2022.

К счастью, на чемпионате мира будет только 32 команды, а не 48, как планировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Организационные усилия не будут больше, чем на ЧМ-2018», – сказал Блаттер.

Источник: ESPN
Весь мир Блаттер Зепп
Комментарии (8)
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Hektor 84
1587017201
Бред. Ни кто у Катара не посмеет отобрать мундиаль.
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koli4ka
1587017766
сегодня,в этом непредсказуемом мире это делается на раз-два...
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G.P.
1587022280
"Они способны, это не ракетостроение" - подколол ))
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general.lizyukov
1587036846
Кто рискнёт ехать в Штаты на мундиаль? С их-то статистикой по заболеванию. Да там чихать будут бояться, чтоб не пристрелили. Оставят где планировали.
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zigbert
1587062944
Рассуждать можно сколько угодно но пока проведение ЧМ в Катаре остается в силе.
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