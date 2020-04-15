«Оказывается, я еще мог и так». Карпин вспомнил гол «Галатасараю» 26-летней давности

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в социальной сети видео своего гола в ворота «Галатасарая» 26-летней давности. Его экс-игрок забил за «Спартак».

«О как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так», – подписал ролик Карпин.

Тот матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» выиграл со счетом 2:1.

Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год.

«Ростов» в РПЛ сейчас идет четвертым.