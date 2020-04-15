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  • «Оказывается, я еще мог и так». Карпин вспомнил гол «Галатасараю» 26-летней давности

«Оказывается, я еще мог и так». Карпин вспомнил гол «Галатасараю» 26-летней давности

15 апреля 2020, 01:37
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в социальной сети видео своего гола в ворота «Галатасарая» 26-летней давности. Его экс-игрок забил за «Спартак».

«О как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так», – подписал ролик Карпин.

  • Тот матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» выиграл со счетом 2:1.
  • Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год.
  • «Ростов» в РПЛ сейчас идет четвертым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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vka1970
1586907694
Неплохо турков в позу зю поставил. Добрый гол..
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piligrim1986
1586926917
было дело)))
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Кодем
1586930681
Да,были люди в наше время,не то что нынешнее племя...
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SPACE TRUCKIN
1586930709
приятно вспомнить и порадоваться за былое...
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derrik2000
1586936126
Хорошим игроком был Карп: цепкий, по спортивному злой. Технарём на фоне того же Цымбаларя его, конечно, не назовёшь, но гол, конечно, положил в лучших традициях технаря. P.S. Посмотрел и себя молодого вспомнил... ))) Где мои 30 лет? ... )))
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klim2m
1586958003
Дак он и щас с командой носится по полю старается не отставать)))
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